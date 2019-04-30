小孩狂踹椅背沒在管 她一句「沒家教」讓媽媽玻璃心碎

2019-04-30 16:11 聯合新聞網 綜合報導



養育小孩不容易，不但要生還應該要負起責任來把小孩教好。有人分享了惡夢般的搭機經驗，對任小孩吵鬧、踢踹椅背皆不制止的媽媽感到很不滿。他整趟旅行痛苦不堪，忍不住責罵小朋友「到底有沒有家教」後，對方媽媽氣噗噗的回應「怎麼可以說小孩沒家教」。

無論是搭公車、火車或坐飛機，後座乘客的脫序行為都相當令人抓狂。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

廖姓網友在「爆料公社」寫下親身經歷的搭機經驗，今年清明連假她搭乘了東京飛桃園的班機，整個航程後排的母子三人讓她非常不愉快。她形容後座的小孩「從我坐下的那一刻不停的敲我椅背…而且還整個躺在椅子上腳往前從椅縫踹到我肩膀」，無論她在看電影或休息睡覺都一再被打斷，只能頻頻回頭要求「可以不要一直動嗎」。

讓她不滿的是，雖然小孩的母親和他們同坐一排，但她「好像在認真看電影」。在後座小孩的一次連續撞擊後她加重了語氣「可以不要再動了嗎！坐好！到底有沒有家教？」，這句話才引起了小孩媽媽的反應，只是她不是道歉而是理論「有事直接跟我說，不要這樣子對小朋友說話」，強調自己有在管小孩「不能這樣對小朋友講話」，還跟同行的親友抱怨「怎麼可以說她的小孩沒家教」。

這位媽媽的反應讓她感到不可置信「如果妳不喜歡別人責備妳的小孩，那就請讓妳的小孩不會有被別人責備的機會！」，質疑從頭到尾一句道歉都沒有的媽媽「真的有在管嗎」。她直言「什麼樣的家長教出什麼樣的小孩」，希望這位媽媽看到她的發文能知道「妳還欠我一句道歉」。

她的經驗並不罕見，有網友回應「不用說坐飛機啦……在台灣坐火車或公車，一樣會遇到這類沒水準的」、「在電影院遇過這樣的屁孩」，表示「沒教養的家長不少！」。建議她下次再遇到這種情況「跟那媽媽後面位子的主人換位子一個小時」，那位媽媽應該就能夠將心比心約束自己的小孩了，或是「請空服員來處理即可」，不應該動氣「跟這種水準的人生氣，只會氣死自己」。對於沒家教的評論，網友也回應「只是陳述事實」、「就是沒家教啊，還需要人家講得多婉轉？」，批評「有這樣的媽媽怎會有家教」。

雖然原PO說明因為不喜歡麻煩別人，所以當時沒有求助空服員協助，網友們還是建議「跟空姐講，乘客之間不要起衝突」，因為誰都無法保證如果對方「氣到開門要怎麼辦」。「相信空服員也一天到晚頭痛這些事」，應該很有經驗了。