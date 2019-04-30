親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

小孩狂踹椅背沒在管 她一句「沒家教」讓媽媽玻璃心碎

2019-04-30 16:11聯合新聞網 綜合報導

養育小孩不容易，不但要生還應該要負起責任來把小孩教好。有人分享了惡夢般的搭機經驗，對任小孩吵鬧、踢踹椅背皆不制止的媽媽感到很不滿。他整趟旅行痛苦不堪，忍不住責罵小朋友「到底有沒有家教」後，對方媽媽氣噗噗的回應「怎麼可以說小孩沒家教」。

無論是搭公車、火車或坐飛機，後座乘客的脫序行為都相當令人抓狂。示意圖，圖片來源／...
無論是搭公車、火車或坐飛機，後座乘客的脫序行為都相當令人抓狂。示意圖，圖片來源／ingimage。
分享

廖姓網友在「爆料公社」寫下親身經歷的搭機經驗，今年清明連假她搭乘了東京飛桃園的班機，整個航程後排的母子三人讓她非常不愉快。她形容後座的小孩「從我坐下的那一刻不停的敲我椅背…而且還整個躺在椅子上腳往前從椅縫踹到我肩膀」，無論她在看電影或休息睡覺都一再被打斷，只能頻頻回頭要求「可以不要一直動嗎」。

讓她不滿的是，雖然小孩的母親和他們同坐一排，但她「好像在認真看電影」。在後座小孩的一次連續撞擊後她加重了語氣「可以不要再動了嗎！坐好！到底有沒有家教？」，這句話才引起了小孩媽媽的反應，只是她不是道歉而是理論「有事直接跟我說，不要這樣子對小朋友說話」，強調自己有在管小孩「不能這樣對小朋友講話」，還跟同行的親友抱怨「怎麼可以說她的小孩沒家教」。

這位媽媽的反應讓她感到不可置信「如果妳不喜歡別人責備妳的小孩，那就請讓妳的小孩不會有被別人責備的機會！」，質疑從頭到尾一句道歉都沒有的媽媽「真的有在管嗎」。她直言「什麼樣的家長教出什麼樣的小孩」，希望這位媽媽看到她的發文能知道「妳還欠我一句道歉」。

她的經驗並不罕見，有網友回應「不用說坐飛機啦……在台灣坐火車或公車，一樣會遇到這類沒水準的」、「在電影院遇過這樣的屁孩」，表示「沒教養的家長不少！」。建議她下次再遇到這種情況「跟那媽媽後面位子的主人換位子一個小時」，那位媽媽應該就能夠將心比心約束自己的小孩了，或是「請空服員來處理即可」，不應該動氣「跟這種水準的人生氣，只會氣死自己」。對於沒家教的評論，網友也回應「只是陳述事實」、「就是沒家教啊，還需要人家講得多婉轉？」，批評「有這樣的媽媽怎會有家教」。

雖然原PO說明因為不喜歡麻煩別人，所以當時沒有求助空服員協助，網友們還是建議「跟空姐講，乘客之間不要起衝突」，因為誰都無法保證如果對方「氣到開門要怎麼辦」。「相信空服員也一天到晚頭痛這些事」，應該很有經驗了。

Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

阿里山製茶四天賺2.5萬 嘉義妹：一天薪水3000起跳

2019-04-30 16:00

經費呢？苗栗驚見紙糊測速照相 網揭真相在「後頭」

2019-04-30 14:12

看窗外機車載長腿妹好羨慕 BMW駕駛：我是不是買錯車了

2019-04-30 11:25

招財貓託夢求剖腹？ 男子歡喜挖出逾11萬元銅板

2019-04-29 20:17

吃芭樂驚見「肉包」 網友神回海賊王惡魔果實

2019-04-29 17:12

工人穿雨鞋開賓士！ 目擊網友驚呆：不要小看別人

2019-04-29 16:20

吃不完打包被譏「很寒酸」 她怒問：沒人這樣做了嗎

2019-04-29 15:16

民國80年紡織廠女工薪水袋曝光 數字讓人嘆「今夕是何年」

2019-04-29 11:12

新兵被輔導長虧「不怕兵變」 女友霸氣帶「3星6梅花」會客

2019-04-27 22:09

他只是個孩子？捷運被小男生亂摸她氣炸開罵 網讚：欠教育

2019-04-27 20:00

簽牌爽中30萬結果下場超慘 她發勸世文：失去的不只是錢

2019-04-27 09:37

3個小時的臭味！戲院看電影 網友曝這件事最惡心

2019-04-26 21:27

美國outlet有瑕疵品正常？ 網友揭代購的騙局

2019-04-26 18:44

在戲院門口大聲劇透慘遭路人暴打 影城公關怒嗆「爆雷沒水準」

2019-04-26 17:50

工人全身沙坐椅子 遭店家怒斥「身體黑不要坐」

2019-04-26 15:59

盆栽底下壓600元紅包 他拿去買早餐網友大驚

2019-04-26 15:27

他挖出舅舅「火星文情書」求翻譯 七八年級全怒：燒掉，問神明！

2019-04-26 15:17

私人機車格被霸佔 她火大買2捆膠帶「全車包膜」

2019-04-26 14:05

天兵男爽炫《復仇者聯盟4》首映票 40分鐘後「票被別人取走」

2019-04-25 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

黨中央僅補助韓國瑜12萬 他0元補助更慘

2019-04-30 01:07

蔡正元是「假韓黑」?沈富雄：韓國瑜其實可以笑笑收割

2019-04-30 11:36

蔡正元拗4天才道歉 羅智強：以後要罵請把新頭銜亮出來

2019-04-29 18:21

韓國瑜競選經費超上限 中選會：沒有罰則

2019-04-29 21:15

教師爭勞動節也放假 全教產：政府應一視同仁

2019-04-30 07:51

美艦又過台海 中共外交部回應了

2019-04-29 17:23

蘋果財報即將公布 市場保守以對 蘋概股氣弱

2019-04-30 12:19

防撞踏出第一步！基隆斑馬線退縮選定信一、義四路口

2019-04-30 14:36

連續6個會期獲選優秀立委 蔡適應：對基隆人的肯定

2019-04-30 13:11

86歲紅茶西施 躍上商標LOGO

2019-04-29 23:58

台南山海圳綠道電線地下化 自行車道更美麗

2019-04-30 11:26

台版周芷若變成蔡依林？楊冪美穿蕾絲雪白洋裝拚俠女仙氣

2019-04-30 14:31

京元電、奇鋐 認購搶鏡

2019-04-30 00:18

嘉市科技中心 機器人打招呼

2019-04-29 23:43

醫院「金牌滷肉飯」教你健康吃

2019-04-29 23:26

陳同佳洗錢3萬囚29月 法界：判刑過重

2019-04-30 13:03

嘉義科技中心有機器人 市長驚呼「好神奇」

2019-04-29 18:20

陸股解碼／優質藍籌股 逢低布局

2019-04-30 00:47

電力景氣指數EPI連三月黃藍燈 Q1經濟成長估值1.6％

2019-04-30 14:47

春季聯賽／打線大爆發 航空城豪取二連勝

2019-04-30 15:30

崑大師生考取無人機航空拍照技術應用認證 增就業機會

2019-04-30 12:14

國際油價小幅漲跌

2019-04-30 06:12

台郡首季逢谷底 營運拚逐季往上

2019-04-30 09:49

韓媒：美在日部署兩棲攻擊艦 牽制北韓中國

2019-04-30 10:43

世界Q1每股純益0.84元 估Q2營收64~68億

2019-04-30 14:32

勞工五一勞動節出勤 雇主須加倍給薪

2019-04-30 16:03

蔡總統國宴款待莫拉雷斯 瓜地馬拉咖啡飄香

2019-04-30 16:31

神隱5年！IS首腦現身籲長期抗戰 失去據點攻擊斯里蘭卡報復

2019-04-30 14:34

草屯富頂路區域管線全汰換 台水籲包容交通受限

2019-04-30 14:22

威力彩第108034期開獎

2019-04-29 21:54

拼取得碳纖維輪圈第三方認證 波力-KY盤中股價攻頂

2019-04-30 12:24

飄洋過海8000英里來台作客 英國迷你火車頭回家了

2019-04-29 20:48

賽事心得／台新女子馬拉松 別具意義的奔三生日馬

2019-04-30 10:48

台塑與台北大學合作 啟動Formosa宜蘭樂活圈亮點計畫

2019-04-30 15:41

台海緊張升溫 美專家籲兩岸重建秘密溝通管道

2019-04-30 11:11

年刊景點立體化 地方推廣循書「走讀草鞋墩」

2019-04-30 14:36

聲援王全璋 民團綠委籲中國批准家屬會見

2019-04-30 12:54

男生藍女孩粉 調查：行銷手法助長性別刻板印象

2019-04-30 14:59

凱基證券理財小秘笈 輕鬆報稅免煩惱

2019-04-30 12:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top