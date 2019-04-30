阿里山製茶四天賺2.5萬 嘉義妹：一天薪水3000起跳

2019-04-30 16:00 聯合新聞網 綜合報導



女網友從事製茶工作，四天就有將近2.5萬元的收入，但也相當操勞、耗費體力。示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

各行各業都有其辛勞之處！一名嘉義的女網友表示，由於今年大缺工，自己也被叫去支援製茶，她提到製茶的過程相當耗體力，但相對的薪水也相當可觀，四天下來就賺了近2.5萬元，但女網友也坦言，「製茶薪資高，但是真的操體力」，更表明自己的賺的只算「普通價碼」，薪資其實還能再升高！

女網友在《爆廢公社》發文透露，今年製茶的產業大缺工，她也被找去支援採茶，並製作阿里山茶、烏龍茶、金萱茶等，主要的工作內容是將茶葉採回茶廠，然後再製成一般民眾泡的茶葉。但原PO也坦言，製茶真的就是靠勞力、體力在賺錢，「在學的過程中，我一度想要放棄，真的很操體力」。

原PO也提到，自己剛投入採茶行業時，採一天茶就要彎腰一整天，「根本快斷了！」，她也補充表示，去年大概同個時間，也有年輕人要來學做茶，沒想到一天就投降了，直言製茶真的是在賺辛苦錢。但這樣的辛苦卻也相當值得，她透露「根據我的經驗，做茶一天沒有2000多元的，最基本都是3000元起跳」。

製茶的工作雖然辛苦，但薪水也相當可觀，原PO便在臉書社團分享照片，只見她的皮夾裡塞滿厚厚的千元鈔票，有將近2.5萬元的薪水。她也在貼文中寫道，「四天的薪水就這樣，真的超累！製茶薪資高，但是真的操體力，以製茶來說，我賺的算普通而已」，向網友分享自己的努力成果。

網友看見貼文後，也紛紛留言表示羨慕，「太猛啦羨慕！」、「我四天才9200…」、「這樣算多的」，部分網友則能體會原PO的辛勞，「這是技術的勞力活，不好幹」、「這行業很辛苦，我身邊也有朋友在做，真的很累」、「做茶要搶時間，很累」，也有網友表達謝意，「務農真的很辛苦，但也謝謝你們這些人，我們才有好茶可以喝」。