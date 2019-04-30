親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

郭台銘：美中貿易戰是台灣好時機 錯過再落後20年

日職／下二軍休養！王柏融左大腿緊繃 最快10天後歸隊

經費呢？苗栗驚見紙糊測速照相 網揭真相在「後頭」

2019-04-30 14:12聯合新聞網 綜合報導

有網友在苗栗縣苑裡鎮苗140縣道上，發現一台「紙糊的」測速照相機。圖片來源／爆料...
有網友在苗栗縣苑裡鎮苗140縣道上，發現一台「紙糊的」測速照相機。圖片來源／爆料公社
分享

經費都用去哪裡了？近日有一名網友在臉書社團貼出照片，直指苗栗縣苑裡鎮苗140縣道上，竟有一台「紙糊的」測速照相機，詭異的一幕令他忍不住吐槽，「嚇人至少做成立體的吧！」沒想到有網友立刻跳出來解答，表明這台「紙糊測速」其實別有用意，而且關鍵就藏在「後頭」！

日前，一名網友在爆料公社》貼出照片，指出在苗栗縣苑裡鎮苗140縣道上看到「奇景」，只見一個紙糊的測速照相機圖片，就這麼高高掛在一旁的電線桿上，讓他忍不住吐槽，「地方政府經費不足？嚇人至少做成立體的吧！」，貼文隨即引發網友討論，有不少網友懷疑「苗栗的經費怎麼了？」、「苗栗真是窮怕了嗎？」。

但也有當地民眾跳出來解釋，其實這台紙糊的測速照相機是做為警示作用，提醒駕駛小心行駛，「那條馬路很多砂石車，常發生死亡車禍真的要減速慢行」，而該台「紙糊測速」的後方不遠處，也早已設立了真正的測速照相機，網友也表示，「你可以開快一點，前面真的有一支，很會拍」。

根據《ETtoday新聞雲》的報導，縣警局交通隊長張俊銨也表示，「紙糊測速」的位置原本有一台真的照相機，但後來因設備老舊，才會改以紙做的來提醒用路人，而後方不遠處也裝了新的測速照相了，這樣的設計其實是為了加強勸導效果。網友得知實情後，也紛紛留言讚嘆，「這個想法提供者很不錯」、「這是狼來了的概念嗎？」

爆料公社苗栗縣
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

看窗外機車載長腿妹好羨慕 BMW駕駛：我是不是買錯車了

2019-04-30 11:25

招財貓託夢求剖腹？ 男子歡喜挖出逾11萬元銅板

2019-04-29 20:17

吃芭樂驚見「肉包」 網友神回海賊王惡魔果實

2019-04-29 17:12

工人穿雨鞋開賓士！ 目擊網友驚呆：不要小看別人

2019-04-29 16:20

吃不完打包被譏「很寒酸」 她怒問：沒人這樣做了嗎

2019-04-29 15:16

民國80年紡織廠女工薪水袋曝光 數字讓人嘆「今夕是何年」

2019-04-29 11:12

新兵被輔導長虧「不怕兵變」 女友霸氣帶「3星6梅花」會客

2019-04-27 22:09

他只是個孩子？捷運被小男生亂摸她氣炸開罵 網讚：欠教育

2019-04-27 20:00

簽牌爽中30萬結果下場超慘 她發勸世文：失去的不只是錢

2019-04-27 09:37

3個小時的臭味！戲院看電影 網友曝這件事最惡心

2019-04-26 21:27

美國outlet有瑕疵品正常？ 網友揭代購的騙局

2019-04-26 18:44

在戲院門口大聲劇透慘遭路人暴打 影城公關怒嗆「爆雷沒水準」

2019-04-26 17:50

工人全身沙坐椅子 遭店家怒斥「身體黑不要坐」

2019-04-26 15:59

盆栽底下壓600元紅包 他拿去買早餐網友大驚

2019-04-26 15:27

他挖出舅舅「火星文情書」求翻譯 七八年級全怒：燒掉，問神明！

2019-04-26 15:17

私人機車格被霸佔 她火大買2捆膠帶「全車包膜」

2019-04-26 14:05

天兵男爽炫《復仇者聯盟4》首映票 40分鐘後「票被別人取走」

2019-04-25 20:00

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

工人穿雨鞋開賓士！ 目擊網友驚呆：不要小看別人

2019-04-29 16:20

網友嗆對韓國瑜、韓冰不利 高市府擷圖提告

2019-04-30 14:03

男回收「丹楓」空瓶裝自來水 賣10年下場是這樣

2019-04-29 20:17

輕熟女性需求量太大 下海賣淫「一魚兩吃」遭逮

2019-04-29 17:02

埃及老公不養家 台籍妻要離婚法官不准

2019-04-30 08:04

看窗外機車載長腿妹好羨慕 BMW駕駛：我是不是買錯車了

2019-04-30 11:25

輕裝健行迷路 失溫死在山上

2019-04-30 00:50

相互取暖不行嗎？LINE群組罵主管 8員工判賠

2019-04-30 00:58

北宜公路又傳車禍 千萬紅色保時捷翻覆幾全毀

2019-04-29 18:58

招財貓託夢求剖腹？ 男子歡喜挖出逾11萬元銅板

2019-04-29 20:17

吃芭樂驚見「肉包」 網友神回海賊王惡魔果實

2019-04-29 17:12

經費呢？苗栗驚見紙糊測速照相 網揭真相在「後頭」

2019-04-30 14:12

防逃還是逃了！車城鄉前鄉長林錫章棄保潛逃遭通緝

2019-04-30 09:39

空氣槍打爆燕子頭秀戰績 新北高中生惹眾怒

2019-04-30 09:26

秦偉遭控性侵8女 二審仍判8年徒刑

2019-04-30 10:07

外國女子火辣PO網賣淫 獲利數百萬專勤隊上門逮人

2019-04-29 20:13

足體按摩師自備精油服務 猥褻侵日籍人妻

2019-04-29 18:57

她離婚後辦理遷戶籍 發現戶口名簿多個男嬰

2019-04-29 16:03

高雄左營10餘青少互殺 起因疑網路冒貼照片

2019-04-30 09:19

借超跑 再砸車 凹900萬元本票

2019-04-30 00:48

與外甥女同住 他竟二度性侵對方被判刑

2019-04-29 22:53

影／司機員「啊」尖叫一聲 埔心站旅客疑跳軌當場死亡

2019-04-30 12:44

中科院標案以大陸貨冒充美國貨 男子被起訴

2019-04-29 20:49

何孟宗升新城分局長 同事不捨送金階級章、獻愛的抱抱

2019-04-30 14:38

警花勸說少婦別輕生 緊要關頭流浪警犬幫大忙

2019-04-29 20:14

男星投資醫美爆糾紛 「黑道急救站」千金一併遭起訴

2019-04-30 11:10

阿帕契營區士官為約砲 網PO迷彩服露鳥猥褻照

2019-04-30 10:37

高雄男當街槍殺大四生 疑酒後搶計程車口角

2019-04-29 20:56

影／警員為救受傷流浪狗急衝醫院 民眾說他活菩薩

2019-04-30 09:04

網路製造仇恨…假冒嫌犯嗆聲 引發群眾圍檢署

2019-04-30 00:37

未婚產子怕挨罵 廟裡溺死嬰

2019-04-30 00:46

國一高雄交流道旁箱型車起火 竄黑煙傳爆炸聲

2019-04-29 23:37

急什麼？機車減速讓救護車先過 後面兩車煞不住撞一團

2019-04-30 10:42

性愛小月曆詳載鹹濕偷情過程 小王判8月慘賠30萬

2019-04-30 14:02

性侵獄友嫩妹 法官：雖然愛情不分年齡，但對方不同意

2019-04-30 14:38

應召女碰到白嫖客 連房間費用都是她出的

2019-04-30 11:24

他們為15萬債務 毆打剃髮逼吃壯陽藥竟虐死人

2019-04-29 18:34

北巿女大生疑感情不順墜樓身亡 警封鎖現場查原因

2019-04-30 13:40

醫師涉毒辯受CIA委託做人體實驗 父求情獲緩起訴

2019-04-29 16:36

北投華廈2樓竄濃黑煙 消防人車馳援撲滅火勢

2019-04-29 16:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top