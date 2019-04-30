經費呢？苗栗驚見紙糊測速照相 網揭真相在「後頭」

2019-04-30 14:12 聯合新聞網 綜合報導



有網友在苗栗縣苑裡鎮苗140縣道上，發現一台「紙糊的」測速照相機。圖片來源／爆料公社 分享 facebook

經費都用去哪裡了？近日有一名網友在臉書社團貼出照片，直指苗栗縣苑裡鎮苗140縣道上，竟有一台「紙糊的」測速照相機，詭異的一幕令他忍不住吐槽，「嚇人至少做成立體的吧！」沒想到有網友立刻跳出來解答，表明這台「紙糊測速」其實別有用意，而且關鍵就藏在「後頭」！

日前，一名網友在《爆料公社》貼出照片，指出在苗栗縣苑裡鎮苗140縣道上看到「奇景」，只見一個紙糊的測速照相機圖片，就這麼高高掛在一旁的電線桿上，讓他忍不住吐槽，「地方政府經費不足？嚇人至少做成立體的吧！」，貼文隨即引發網友討論，有不少網友懷疑「苗栗的經費怎麼了？」、「苗栗真是窮怕了嗎？」。

但也有當地民眾跳出來解釋，其實這台紙糊的測速照相機是做為警示作用，提醒駕駛小心行駛，「那條馬路很多砂石車，常發生死亡車禍真的要減速慢行」，而該台「紙糊測速」的後方不遠處，也早已設立了真正的測速照相機，網友也表示，「你可以開快一點，前面真的有一支，很會拍」。

根據《ETtoday新聞雲》的報導，縣警局交通隊長張俊銨也表示，「紙糊測速」的位置原本有一台真的照相機，但後來因設備老舊，才會改以紙做的來提醒用路人，而後方不遠處也裝了新的測速照相了，這樣的設計其實是為了加強勸導效果。網友得知實情後，也紛紛留言讚嘆，「這個想法提供者很不錯」、「這是狼來了的概念嗎？」