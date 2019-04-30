親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

ISIS領袖「巴格達迪」沒死，5年來首次現身！

通訊軟體「打假」之戰 LINE怎麼做？

看窗外機車載長腿妹好羨慕 BMW駕駛：我是不是買錯車了

2019-04-30 11:25聯合新聞網 綜合報導

很多人把買車視為重要的人生里程碑，如果能買到名車更是一種成就達成，一名男性網友開著BMW上路後，卻發現自己羨慕起窗外的摩托車駕駛，因為對方的後座坐著一位皮膚白晰、大露美背美腿的正妹。

網友抱怨別人騎著摩托車可以載妹，自己開車卻「載的是一個智障」。圖擷自 爆...
網友抱怨別人騎著摩托車可以載妹，自己開車卻「載的是一個智障」。圖擷自 爆廢公社
分享

陳姓男網友在「爆廢公社」上PO出自己看到的窗外畫面，一位RSZ駕駛載著穿著小背心熱褲的妹奔馳在他車旁，對比車內副駕駛座上的同性友人睜著無辜的眼睛面帶靦腆笑容，充滿無奈的寫下「我是不是買錯車了？為什麼我載的是一個...？」。

爆笑的照片反差招來網友們熱烈的反應，「笑死」、「你真的買錯了」、「看到照片覺得好可憐」，一堆人起鬨要原PO「把米漿賣了啦」(編註：米漿為BMW的台語發音)，提議「50000收，你可以再去買台機車」、甚至「載妹的那台我有，來來來跟你換」。

有人指出問題在「載錯人」而不是買錯車，建議他「直接請你朋友下車」、「他的笑容在嘲笑你」，也有人持相反意見「兄弟是實在的，至少在車子內哭，外面的妹看不到」，稱讚他的朋友「笑容誠懇」，只要他們「在一起」就不用羨慕別人了。

有些網友認為這篇發文其實是另類的在炫耀車子，只是「第一次看到不討厭的炫車文」，得到中肯的評論。對於副駕乘客也有很多車主回應自己要求並不高，只要保持清醒「不要一上車就像往生一樣」睡死在一旁就好。

爆料公社
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

招財貓託夢求剖腹？ 男子歡喜挖出逾11萬元銅板

2019-04-29 20:17

吃芭樂驚見「肉包」 網友神回海賊王惡魔果實

2019-04-29 17:12

工人穿雨鞋開賓士！ 目擊網友驚呆：不要小看別人

2019-04-29 16:20

吃不完打包被譏「很寒酸」 她怒問：沒人這樣做了嗎

2019-04-29 15:16

民國80年紡織廠女工薪水袋曝光 數字讓人嘆「今夕是何年」

2019-04-29 11:12

新兵被輔導長虧「不怕兵變」 女友霸氣帶「3星6梅花」會客

2019-04-27 22:09

他只是個孩子？捷運被小男生亂摸她氣炸開罵 網讚：欠教育

2019-04-27 20:00

簽牌爽中30萬結果下場超慘 她發勸世文：失去的不只是錢

2019-04-27 09:37

3個小時的臭味！戲院看電影 網友曝這件事最惡心

2019-04-26 21:27

美國outlet有瑕疵品正常？ 網友揭代購的騙局

2019-04-26 18:44

在戲院門口大聲劇透慘遭路人暴打 影城公關怒嗆「爆雷沒水準」

2019-04-26 17:50

工人全身沙坐椅子 遭店家怒斥「身體黑不要坐」

2019-04-26 15:59

盆栽底下壓600元紅包 他拿去買早餐網友大驚

2019-04-26 15:27

他挖出舅舅「火星文情書」求翻譯 七八年級全怒：燒掉，問神明！

2019-04-26 15:17

私人機車格被霸佔 她火大買2捆膠帶「全車包膜」

2019-04-26 14:05

天兵男爽炫《復仇者聯盟4》首映票 40分鐘後「票被別人取走」

2019-04-25 20:00

復仇者4首映…阿伯幫手機多買一張票 原因讓人淚腺失守

2019-04-25 14:03

她鬧鐘每分鐘響一次 一看發現男友驚喜眼淚直流

2019-04-25 13:42

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

工人穿雨鞋開賓士！ 目擊網友驚呆：不要小看別人

2019-04-29 16:20

瀧奧山登山客失蹤16天找不到 「跟山神要人」尋獲遺體

2019-04-29 14:14

男回收「丹楓」空瓶裝自來水 賣10年下場是這樣

2019-04-29 20:17

輕熟女性需求量太大 下海賣淫「一魚兩吃」遭逮

2019-04-29 17:02

埃及老公不養家 台籍妻要離婚法官不准

2019-04-30 08:04

相互取暖不行嗎？LINE群組罵主管 8員工判賠

2019-04-30 00:58

招財貓託夢求剖腹？ 男子歡喜挖出逾11萬元銅板

2019-04-29 20:17

吃不完打包被譏「很寒酸」 她怒問：沒人這樣做了嗎

2019-04-29 15:16

見半屏山奇岩美急拍照 男子失足跌落三層樓高峭壁

2019-04-29 15:37

嘉縣義竹鄉發現乾屍 狀如木乃伊死因不明

2019-04-29 15:14

北宜公路又傳車禍 千萬紅色保時捷翻覆幾全毀

2019-04-29 18:58

LINE群組齊罵女主管瘋婆 8員工判賠23萬

2019-04-29 13:41

輕裝健行迷路 失溫死在山上

2019-04-30 00:50

吃芭樂驚見「肉包」 網友神回海賊王惡魔果實

2019-04-29 17:12

防逃還是逃了！車城鄉前鄉長林錫章棄保潛逃遭通緝

2019-04-30 09:39

她離婚後辦理遷戶籍 發現戶口名簿多個男嬰

2019-04-29 16:03

談阿帕契罵陸軍副司令「不要臉」 張友驊遭求償500萬元

2019-04-29 14:48

秦偉遭控性侵8女 二審仍判8年徒刑

2019-04-30 10:07

足體按摩師自備精油服務 猥褻侵日籍人妻

2019-04-29 18:57

外國女子火辣PO網賣淫 獲利數百萬專勤隊上門逮人

2019-04-29 20:13

影／蘆竹王陽明躲13天栽了 猥褻動作辱警引發公憤被抓

2019-04-29 15:43

看窗外機車載長腿妹好羨慕 BMW駕駛：我是不是買錯車了

2019-04-30 11:25

日籍男來台賞桐花不慎摔車 熱警助就醫及尋友

2019-04-29 15:48

空氣槍打爆燕子頭秀戰績 新北高中生惹眾怒

2019-04-30 09:26

借超跑 再砸車 凹900萬元本票

2019-04-30 00:48

與外甥女同住 他竟二度性侵對方被判刑

2019-04-29 22:53

中科院標案以大陸貨冒充美國貨 男子被起訴

2019-04-29 20:49

除夕放火燒死6血親遭三度判死 凶手要求律師不得上訴

2019-04-29 12:46

新興「小惡魔」毒咖啡包猖獗 檢警逮人至少賣出8千包

2019-04-29 12:54

警花勸說少婦別輕生 緊要關頭流浪警犬幫大忙

2019-04-29 20:14

高雄左營10餘青少互殺 起因疑網路冒貼照片

2019-04-30 09:19

4年前燒死6血親凶手判死未定讞 家屬：拖太久很折磨

2019-04-29 13:18

花蓮巡山員失聯 空勤直升機找到人

2019-04-29 13:27

高雄男當街槍殺大四生 疑酒後搶計程車口角

2019-04-29 20:56

小潘潘丈夫江欽良上午出庭 一身白衣褲為自己叫屈

2019-04-29 12:54

網路製造仇恨…假冒嫌犯嗆聲 引發群眾圍檢署

2019-04-30 00:37

兩子赴陸工作音訊無 婦無力安葬病逝夫哭飼子嘸用

2019-04-29 14:13

阿帕契營區士官為約砲 網PO迷彩服露鳥猥褻照

2019-04-30 10:37

身背7條通緝罪南下避風頭 夫妻倆高雄又偷北上時被逮

2019-04-29 13:19

幫40多年的好友賄選買票 他被逮好友卻不聞問

2019-04-29 13:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top