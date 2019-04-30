看窗外機車載長腿妹好羨慕 BMW駕駛：我是不是買錯車了

2019-04-30 11:25 聯合新聞網 綜合報導



很多人把買車視為重要的人生里程碑，如果能買到名車更是一種成就達成，一名男性網友開著BMW上路後，卻發現自己羨慕起窗外的摩托車駕駛，因為對方的後座坐著一位皮膚白晰、大露美背美腿的正妹。

網友抱怨別人騎著摩托車可以載妹，自己開車卻「載的是一個智障」。圖擷自 爆廢公社 分享 facebook

陳姓男網友在「爆廢公社」上PO出自己看到的窗外畫面，一位RSZ駕駛載著穿著小背心熱褲的妹奔馳在他車旁，對比車內副駕駛座上的同性友人睜著無辜的眼睛面帶靦腆笑容，充滿無奈的寫下「我是不是買錯車了？為什麼我載的是一個...？」。

爆笑的照片反差招來網友們熱烈的反應，「笑死」、「你真的買錯了」、「看到照片覺得好可憐」，一堆人起鬨要原PO「把米漿賣了啦」(編註：米漿為BMW的台語發音)，提議「50000收，你可以再去買台機車」、甚至「載妹的那台我有，來來來跟你換」。

有人指出問題在「載錯人」而不是買錯車，建議他「直接請你朋友下車」、「他的笑容在嘲笑你」，也有人持相反意見「兄弟是實在的，至少在車子內哭，外面的妹看不到」，稱讚他的朋友「笑容誠懇」，只要他們「在一起」就不用羨慕別人了。

有些網友認為這篇發文其實是另類的在炫耀車子，只是「第一次看到不討厭的炫車文」，得到中肯的評論。對於副駕乘客也有很多車主回應自己要求並不高，只要保持清醒「不要一上車就像往生一樣」睡死在一旁就好。