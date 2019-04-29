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招財貓託夢求剖腹？ 男子歡喜挖出逾11萬元銅板

2019-04-29 20:17聯合新聞網 綜合報導

網友幽默的表示貓咪向他託夢，請他幫忙「疏通肚子」，取出裡面的2245枚硬幣。圖片...
網友幽默的表示貓咪向他託夢，請他幫忙「疏通肚子」，取出裡面的2245枚硬幣。圖片來源／爆廢公社
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難道是招財貓託夢？一名網友在臉書表示，日前一隻「貓咪」託夢給他，說肚子不太舒服，希望原PO能幫忙「疏通一下」，沒想到原PO「開腸剖肚」後卻發現，貓咪的肚子裡竟塞滿了2245枚50元銅板，讓他歡喜的讚嘆「你還真能吃啊！」不過，眼尖的網友也發現，原PO口中的貓迷根本不是什麼家貓，而是一個凱蒂貓的存錢筒！

網友在《爆廢公社》幽默的發文表示，日前貓咪託夢給他，說牠的肚子不太舒服，希望原PO能幫忙疏通一下，「結果牠肚子裡塞了滿滿的銅板，清一色都是50元」，大讚這隻貓咪真的很能吃。不過從照片中也能看出細節，原來這隻貓咪根本不是真正的貓，而是一個凱蒂貓的存錢筒。

隨後，原PO也算了算總共的銅板數，沒想到存錢筒裡面竟然有2245枚50元硬幣，總共有11萬2千250元。然而，市面上仍有許多50元的偽幣流通，對此原PO則表示，「我知道假幣市面上不少，就留給銀行去傷腦筋吧！」，歡喜的與網友分享自己的存錢成果。

有趣又幽默的發文內容，立刻引發網友關注，網友紛紛留言回應，「還想說什麼貓咪，原來是指左上角的存錢桶」、「牠的肚子真能裝，我的哆啦a夢只能裝2萬」，也有網友擔心，「沒意外去銀行算錢時，最後金額你會很傷心」、「結果裡面只有一枚50是真的，其餘皆是假幣」。

爆廢公社
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