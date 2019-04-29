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民國80年紡織廠女工薪水袋 數字讓人嘆「今夕是何年」

民國80年紡織廠女工薪水袋曝光 數字讓人嘆「今夕是何年」

2019-04-29 11:12聯合新聞網 綜合報導

一名網友找出了媽媽在民國80年的薪資袋，當時紡織廠女工的月薪在28年後的現在來看不算太差，可能還贏過不少大學畢業生的第一份薪水，比照當時的物價和民生指數讓人好感慨「今夕是何年」。

民國80年的紡織廠女工薪資袋，當時的薪資就算拿到現在也不算太低。圖擷自 ...
民國80年的紡織廠女工薪資袋，當時的薪資就算拿到現在也不算太低。圖擷自 爆廢公社
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網友在「爆廢公社」上PO出媽媽的皺巴巴薪資袋，上頭註明當時在紡織工廠上班的底薪為18000，加上加班費、假日加班費、全勤獎金和扣掉制服費用後，一個月可領到24950的現金。這份薪水讓人眼睛一亮，有人推算「相當於現在的3萬多了」，再加上「那時民生用品物價不到現在一半，都會區房價甚至不到現在1/4。這薪水已經贏過現在5萬薪資的人」，不少人直接哀號「比我現在的薪水還高…」。

網友們紛紛回顧起80年代的物價「那時房子一百萬就有透天，現在…」、「以前100買透天 現在100萬買台車？」、「民國85年陽春麵大碗才30」，有人回應「以前20000 很好花不能比」，還直接被吐嘈「明明很難花…花不完都要存起來。現在的才好花…都花光了」。對於現在的薪水行情也感慨「28年了，薪水一點進步都沒有」、「現在的人領22k真的是退步了」，「臺灣薪資真的是三十年來始終如一阿超忠貞的」。

不過也有網友指出「有想過以前工時比較長嗎？且無週休二日呀！」，分析當時2萬5的月薪應該是「平日加班+假日加班+全勤，一天平均工作12小時」以這種工時賺來的，認為年代不同，「現在的人聽到要加班大概就不做了」、「這種工時現代人應該哭著說不要吧」。雖然如此，大家對於「萬物皆漲，唯有薪水沒漲」、「以前賺錢是拼希望、現在賺錢是拼生存」還是免不了感到哀傷。

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