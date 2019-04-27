新兵被輔導長虧「不怕兵變」 女友霸氣帶「3星6梅花」會客

2019-04-27 22:09 聯合新聞網 綜合報導



男子入伍後被連上輔導長酸說女友的學歷比你好，不怕兵變嗎。新聞示意圖，非新聞當事人。圖／國防部提供 分享 facebook 國防部目前雖朝全募兵制前進，但國內年滿18歲身心健全的男生仍要服兵役。一名男網友在「爆系故事館」po文說入伍後，有一次在福利社皮夾不小心掉地上，讓連上輔導長看到夾內女友的照片，當場酸原po說女友的學歷比你好，不怕兵變嗎？不想要兵變就簽下去，跟我一樣當官啊，官就是走路威風。原po當晚電話跟女友吐苦水，女友安慰說「下周帶張伯伯去會客」，結果隔周就帶著「3星6梅花」去會客，當場洗臉輔導長。

原po文中表示自己是高中學歷，18歲就入伍，意外的情況下讓連輔導長看到女友的照片，知道女友是大學生後，酸原po「不怕會兵變」，而且還說「簽下去就不怕會兵變，因為當官就走路有風，如果沒有，也別指望對方會等你」。原po當晚跟女友吐苦水後，女友笑說只是一個連輔導長，能有官威到哪去。女友還說「下周帶張伯伯去會你的客」。

隔周原po的整個世界都變了，原po女友帶張伯伯去會客，是三輛「保險桿閃紅燈」的車子開到營區，車上下來的5位長官，頓時星光閃閃，光官階加起來就有「3星6梅花」。其中官階最高的副司令對著阿兵哥們說「大家放輕鬆，今天路過來看看大家，順便閒聊幾句，了解一下旁邊這些『官』，有沒有裝官樣、打官腔，連輔導長平時有沒有關心大家」。在場阿兵哥們不知如何回答時，連輔導長馬上大喊「副司令在問話，你們這些小兵通通是啞巴，不會答話嗎」，這時副司令接話說「你叫他們小兵，那你就是那種『威風的官』嘍」，當場懲處連輔導長並要求寫報告。

網友看完po文後紛質疑「假的吧」、「副司令那有那麼閒」，有網友說「輔導長怎麼這麼白目」、「誰不好惹，惹到副司令」，更多網友用羨慕的口吻說「有這種女友真好」、「有這樣女友，當兵就輕鬆了」、「有女友靠，真好」。