簽牌爽中30萬結果下慘超慘 她發勸世文：失去的不止是錢

2019-04-27 09:37 聯合新聞網 綜合報導



女網友透露自己的真人真事經驗，以前曾迷上簽牌，常常簽什麼就中什麼，雖然最後中了30萬大獎，卻越來越沉迷，最後把僅有的錢都輸光，連貴人和朋友都遠離她。 圖／ingimage 分享 facebook 賭博千萬別沉迷！一名女網友透露自己的親身經驗，以前曾迷上簽牌，常常簽什麼就中什麼，雖然最後中了30萬大獎，卻越來越沉迷，最後把僅有的錢都輸光，連貴人和朋友都遠離她，他勸大家「所以千萬別沾到賭，不然人生中失去的將不止是錢而已」。

女網友在社團《靈異公社》發出勸世文，自己在37歲那年迷上簽牌，常常夢什麼開什麼，因此越中越貪心，越簽越大，從一期幾百塊簽到一期五千，有次甚至簽了兩萬多，從一開始中三星的歡叫聲，變成「對阿，只中三星而已」，每天上班提著袋子裝著的都是中國晨報、六和財子，太平洋日報等等，每天一上班都是拿著紅筆再研究怎麼簽。

有天，朋友帶他到龍山寺拜拜，一進門她就和主神說「拜託神明讓我中六合彩」，當天晚上中了10幾萬，同個禮拜家裡幫她安光明燈，結果當晚又中了20幾萬。

之後她越迷越深，把剩下僅有的錢都輸光了，還要養小孩，連生命中的大貴人都不理，朋友接到自己的電話就像是接到鬼來電一樣，不是說「在忙，等等打給你」，就是敷衍兩句急忙掛電話，更多的就是不接電話，因此奉勸大家「千萬別沾到賭，不然人生中失去的將不止是錢而已」。

網友看完紛紛留言「賭，真的很可怕」、「恭喜你清醒了」、「賭會害了一生，我會玩可是從來不賭」、「很好的勸世文記得別再賭了⋯真的會回不了頭」、「感同身受」、「我公公把兩間房子輸掉了haha~~~~~還是最近的事」還有人開玩笑的說「那今天要簽什麼號？」、「債主最有人情味！」。