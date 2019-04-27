親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

國民黨「還有人」要參加初選 蔡玉真：名單把我嚇壞了

孫大千：滅韓大戲隆重登場 不殲滅韓國瑜不會罷休

簽牌爽中30萬結果下慘超慘 她發勸世文：失去的不止是錢

2019-04-27 09:37聯合新聞網 綜合報導

女網友透露自己的真人真事經驗，以前曾迷上簽牌，常常簽什麼就中什麼，雖然最後中了3...
女網友透露自己的真人真事經驗，以前曾迷上簽牌，常常簽什麼就中什麼，雖然最後中了30萬大獎，卻越來越沉迷，最後把僅有的錢都輸光，連貴人和朋友都遠離她。 圖／ingimage
分享
賭博千萬別沉迷！一名女網友透露自己的親身經驗，以前曾迷上簽牌，常常簽什麼就中什麼，雖然最後中了30萬大獎，卻越來越沉迷，最後把僅有的錢都輸光，連貴人和朋友都遠離她，他勸大家「所以千萬別沾到賭，不然人生中失去的將不止是錢而已」。

女網友在社團《靈異公社》發出勸世文，自己在37歲那年迷上簽牌，常常夢什麼開什麼，因此越中越貪心，越簽越大，從一期幾百塊簽到一期五千，有次甚至簽了兩萬多，從一開始中三星的歡叫聲，變成「對阿，只中三星而已」，每天上班提著袋子裝著的都是中國晨報、六和財子，太平洋日報等等，每天一上班都是拿著紅筆再研究怎麼簽。

有天，朋友帶他到龍山寺拜拜，一進門她就和主神說「拜託神明讓我中六合彩」，當天晚上中了10幾萬，同個禮拜家裡幫她安光明燈，結果當晚又中了20幾萬。

之後她越迷越深，把剩下僅有的錢都輸光了，還要養小孩，連生命中的大貴人都不理，朋友接到自己的電話就像是接到鬼來電一樣，不是說「在忙，等等打給你」，就是敷衍兩句急忙掛電話，更多的就是不接電話，因此奉勸大家「千萬別沾到賭，不然人生中失去的將不止是錢而已」。

網友看完紛紛留言「賭，真的很可怕」、「恭喜你清醒了」、「賭會害了一生，我會玩可是從來不賭」、「很好的勸世文記得別再賭了⋯真的會回不了頭」、「感同身受」、「我公公把兩間房子輸掉了haha~~~~~還是最近的事」還有人開玩笑的說「那今天要簽什麼號？」、「債主最有人情味！」。

賭博龍山寺
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

3個小時的臭味！戲院看電影 網友曝這件事最惡心

2019-04-26 21:27

美國outlet有瑕疵品正常？ 網友揭代購的騙局

2019-04-26 18:44

在戲院門口大聲劇透慘遭路人暴打 影城公關怒嗆「爆雷沒水準」

2019-04-26 17:50

工人全身沙坐椅子 遭店家怒斥「身體黑不要坐」

2019-04-26 15:59

盆栽底下壓600元紅包 他拿去買早餐網友大驚

2019-04-26 15:27

他挖出舅舅「火星文情書」求翻譯 七八年級全怒：燒掉，問神明！

2019-04-26 15:17

私人機車格被霸佔 她火大買2捆膠帶「全車包膜」

2019-04-26 14:05

天兵男爽炫《復仇者聯盟4》首映票 40分鐘後「票被別人取走」

2019-04-25 20:00

105歲人瑞爺爺為養病兒 每天把饅頭全賣完才回家

2019-04-25 14:54

復仇者4首映…阿伯幫手機多買一張票 原因讓人淚腺失守

2019-04-25 14:03

她鬧鐘每分鐘響一次 一看發現男友驚喜眼淚直流

2019-04-25 13:42

他幫亡者填資料 看到這6個數字驚「冥冥中注定」

2019-04-25 11:16

18歲時女友過世…40歲再交小女友 嬤託夢：她投胎回來

2019-04-24 17:53

網友形容台美關係像「大雄與哆啦A夢」 AIT秒回這句

2019-04-24 16:48

那些年我們一起「惡搞」的詐騙集團 網友神回覆集錦

2019-04-24 16:37

狗狗也識貨！磨牙竟啃百萬賓士車 車主越想越賭爛

2019-04-24 15:56

小孩不吃藥該怎麼辦？ 爸爸把吸管擺45°角偽裝 …

2019-04-24 11:42

「你們都靠大陸福利撐」 陸大媽亂闖櫃檯點餐還吐痰

2019-04-24 10:53

她夜市覓食被問「沒穿內衣？」 店員好奇遭網撻伐

2019-04-23 21:23

出國幫朋友代購卻被硬凹 友嗆：不要以為可以賺我回饋

2019-04-23 20:32

貨車「瘋狂噴白煙」 民眾誤認火災連消防車都出動

2019-04-23 17:58

諷中天使用「與惡」盜版片源 公視台語台一張圖狂打臉

2019-04-23 17:47

阿母都希望「與餓」沒距離？超浮誇家常菜女兒求饒：真的沒那麼餓...

2019-04-23 17:46

工程師大器開豪華房 初體驗結局讓網友喊心疼

2019-04-23 15:35

申請「台大校友證」 收到證件讓她超傻眼 網笑瘋狂喊：娘娘吉祥！

2019-04-23 12:00

飯店35K徵櫃台人員要「會靈知」 她驚：要觀落陰嗎？

2019-04-22 20:26

媽看臉書廣告就想買 女網友上網求助網友回：妳不孤單

2019-04-22 17:03

路人繳費缺5元 她善心解燃眉之急獲無價謝禮

2019-04-22 14:44

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

在戲院門口大聲劇透慘遭路人暴打 影城公關怒嗆「爆雷沒水準」

2019-04-26 17:50

遇員警盤查被嗆聲 警大前教授葉毓蘭：體驗民怨何來

2019-04-26 10:39

盆栽底下壓600元紅包 他拿去買早餐網友大驚

2019-04-26 15:27

「土豪哥」賠錢換和解 更一審判2年10月

2019-04-26 10:10

影／「老師打我」特教生遭師虐待 校長扯「以為不用報」

2019-04-26 17:50

通緝犯當廟祝躲6年 遇乩童警察栽了

2019-04-26 13:55

影／打倒車檔讓3貨車落海畫面曝光！莽男恐挨罰

2019-04-26 11:53

影／嚇人！板橋氣爆火球約3公尺高 懷疑菸蒂引爆沼氣

2019-04-26 10:25

新式警察制服帥氣卻不實用 基層搖頭自費買配備

2019-04-26 11:15

3個小時的臭味！戲院看電影 網友曝這件事最惡心

2019-04-26 21:27

新屋主怒告前屋主賣凶宅 檢方打回票

2019-04-26 13:59

中市危險水域仙女瀑布 驚傳1男子溺斃

2019-04-26 14:09

工人全身沙坐椅子 遭店家怒斥「身體黑不要坐」

2019-04-26 15:59

私人機車格被霸佔 她火大買2捆膠帶「全車包膜」

2019-04-26 14:05

影／基隆信義市場出現摸臀之狼 她怒報警：很噁心

2019-04-26 18:49

土豪哥輕判重獲自由 高院：他和女模之死無因果關係

2019-04-26 13:12

男見小姨子餵奶起色心 強吻性侵被起訴

2019-04-26 18:37

美國outlet有瑕疵品正常？ 網友揭代購的騙局

2019-04-26 18:44

影／板橋麥當勞前施工氣爆 3人遭炸傷送醫急救

2019-04-26 09:31

林依晨前男友性侵少女要入獄 消失4天終於到案

2019-04-26 18:17

「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！

2019-04-26 13:09

通緝流浪漢捅傷佛具店老闆 被逮稱「我要找馬英九！」

2019-04-26 23:08

通緝犯開車輾壓拖行派出所長 涉殺人未遂要關8年半

2019-04-26 12:27

腦麻傑出青年黃乃輝遭歧視？控被咖啡店趕出店外

2019-04-26 15:07

5幼童長期遭老師K頭施虐 北市議員批啟明學校隱匿不報

2019-04-26 13:47

妻走逃生梯到頂樓跳樓爆頭亡 夫悲痛：她最近情緒不穩

2019-04-26 19:03

「土豪哥」自由了！朱家龍百萬交保 步出法院不發一語

2019-04-26 12:24

國民法官審理強盜案輕判竊盜 檢轟：只差沒判無罪

2019-04-26 19:54

彰化兩男共乘機車撞橋墩墜溝 一死一重傷

2019-04-26 11:23

佛具店老闆遭陌生男子持刀捅腹 傷口深達7公分送醫急救

2019-04-26 20:59

北市啟明學校傳5學生遭虐 校長道歉

2019-04-26 15:47

勞動部長許銘春告名嘴 吳子嘉出庭同意談和解

2019-04-26 18:39

影／板橋下水道氣爆 監視器拍下民眾差點被炸

2019-04-26 11:52

賓士v.s保時捷！百萬名車對撞 網友：兩棟房撞在一起

2019-04-26 17:50

板橋涵洞氣爆 新北市水利局：還沒通水 不該有甲烷沼氣

2019-04-26 10:12

人妻為離婚竟自爆偷吃幼齒 法官判不准

2019-04-26 13:33

男子溺斃仙女瀑布 警從3跡象研判可能輕生

2019-04-26 17:59

10年徒刑變2年10月…土豪哥更審獲輕判 百萬交保

2019-04-27 00:37

板橋氣爆3工人傷 勞檢處：疑未去除靜電

2019-04-26 11:16

板橋氣爆 3工人大面積燒燙傷

2019-04-26 14:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top