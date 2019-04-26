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3個小時的臭味！戲院看電影 網友曝這件事最噁心

2019-04-26 21:27聯合新聞網 綜合報導

電影院示意圖。網友因為旁邊座位的人「脫鞋看電影」，整整3小時都被又酸又臭的腳味困...
電影院示意圖。網友因為旁邊座位的人「脫鞋看電影」，整整3小時都被又酸又臭的腳味困擾。聯合報系資料照片／記者張裕珍攝影
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24日上映的超級英雄片「復仇者聯盟4」，原本大家最怕的是在長達3小時的片長中，因為忍不住尿意而在途中跑廁所，露看精彩情節，但有網友表示，比起忍不住尿意，她因為旁邊座位的人「脫鞋看電影」，整整3小時都在困擾又酸又臭的腳味，開玩笑說「看復4不只帶尿布還要戴口罩嗎？」

以往看電影時，最害怕的莫過於是空間中飄散各種「食物」的味道，像是泡麵、雞排、臭豆腐等，往往會因為食物味道太強烈，而降低觀影時的樂趣與興致。此次網友在臉書爆怨公社》發文表示，在看電影時，才剛吃完爆米花就察覺，原本微微飄散在空氣中的汗味，竟然還加入腳臭味助陣，而且味道越來越明顯，加上在黑暗中原PO也不能確認是誰將鞋子脫掉，只好在空調不冷的電影廳中，拿外套遮住口鼻勉強看完。

原PO事後生氣的上網發洩，表示「看復4不只帶尿布還要戴口罩」、「ㄇㄉ！腳臭麻煩不要在密閉空間脫鞋子啦」。此文一出，也有許多網友分享自己在電影院聞過的怪味，甚至還有許多人表示，早就習慣自備口罩及空氣清新劑入場，網友留言「我還聞過激烈飄來的狐臭」、「前陣子是遇到一個女生，直接把腳放在我的頭後面」、「看完這篇決定去看的時候要帶整罐香水」、「我每次進場一定要準備口罩，還是有活性碳的那種」、「我遇過看電影吃東西被噎到狂咳還吐了，我還被嘔吐物噴到」。

爆怨公社電影復仇者聯盟
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