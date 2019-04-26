美國outlet有瑕疵品正常？ 網友揭代購的騙局

2019-04-26 18:44 聯合新聞網 綜合報導



女網友上網怒批「賣假貨又強調是美國來的，是框人無知還是騙人沒有出國」，質疑部分代購根本是賣仿冒品。圖擷自／爆怨公社 分享 facebook

國外精品入駐在台灣販售時，往往會因為關稅，而使商品對比國外貴上幾成的價格，因此有許多民眾會到網路上找尋代購，請人從海外以較低的售價買到商品，再補貼跑腿費用。然而許多代購在購買時，會向買家稱「商品皆為美國outlet購買，有瑕疵屬正常現象」，讓一位女網友上網怒批「賣假貨又強調是美國來的，是框人無知還是騙人沒有出國」，質疑部分代購根本是賣仿冒品，希望大家不要受騙上當。

網友在臉書《爆怨公社》表示，希望大家不要再相信「美國outlet有瑕疵品屬正常」，雖然大家上網找代購買精品時，許多代購都會用此種說法提醒欲購買的人，有可能收到瑕疵品。但原PO指出，代購其實也是客人，不可能在現場看到商品有瑕疵還購買，直言「妳是客人，會花錢買肉眼就看得出來裁縫不好的皮夾嗎？」她認為，這些賣瑕疵品的賣家，不是真正到美國的outlet購買商品，而是替自己販售的仿冒品找藉口。

而原PO也提及，自己過去也相信代購的這套說辭，但等到她到美國後才發現，當地的outlet商品品質並沒有問題，而部分代購甚至會說自己是從「工廠」直購，讓她直呼更不可能，她分析，工廠位置都非常偏遠，從都市到郊區要花費5至6個小時開車，機票跟油費都不合邏輯，呼籲大家不要再以訛傳訛，強調「真正的美國精品沒有那麼破爛瑕疵，美國是很大但是outlet在幾個著名的大城市也就那麼1.2家，其他城市不要跟我說『代購』會去那邊買」。

PO文一出吸引許多網友回覆，表示「我都買sit down please」、「進貨中國的貨一直說美國的」、「買到瑕疵很正常？我滿頭的問號」、「還好我喜歡去專櫃買」、「賺不到我的錢，我覺得隨便購物袋就很好用了」、「哪一個客人會花錢買有毀損的包，會不管價錢的根本一堆中國貨騙outlet」、「所謂的outlet是哪一個城市？至少我去夏威夷、洛杉磯、舊金山、拉斯維加斯、紐約，都沒有賣所謂的瑕疵品」、「outlet是過季商品而已，不是瑕疵品啊…」。