在戲院門口大聲劇透慘遭路人暴打 影城公關怒嗆「爆雷沒水準」
《復仇者聯盟4：終局之戰》從上映前話題就不斷延燒，光是首映一天，就刷新許多影史紀錄。除此之外，網路上也發起一項「反爆雷運動」，網友希望看過電影的人，不要用任何形式分享心得，就怕自己在進場看電影前，因為被其他人劇透而降低觀影樂趣。近期香港有一位民眾，因為在電影院門口大聲爆雷，竟然被當街「圍毆」、打得頭破血流，被網友戲稱「今日第一位復仇者出動」。
香港《LIHKG討論區》24日傳出，在首映當日下午，有一位香港民眾因為在戲院外，「大聲」的討論劇情內容，竟然被周遭還未進場看電影的民眾暴打，網友拍下該名爆雷民眾蹲在路邊止血的照片上傳，立即收到廣大迴響。部分網友認為「活該」、「我只要聽到有人在討論劇情，都保持幾公尺的距離」、「我從小看到大，沒想到大結局時要膽顫心驚被劇透」，但也有網友覺得「只是討論一下劇情都不行」、「就算被劇透，打人還是不對」。
臉書粉絲專頁「老王」也在昨（25）日上傳一張照片，表示「日防夜防家賊難防」，原因竟然是在社區大樓內，有小朋友惡作劇，故意將復仇者聯盟4的劇情列點，然後打印下來張貼在社區的公佈欄，讓他打趣說道「我該搬家了」。影城公關李光爵也在臉書「膝關節」PO文怒嗆，「要爆雷請在內文加上分隔線好嗎？標題直接爆雷是要讓人家覺得你好厲害嗎？我詛咒那些標題就爆雷，莫名其妙，請當個有水準的影迷好嗎？」
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