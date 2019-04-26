工人全身沙坐椅子 遭店家怒斥「身體黑不要坐」

2019-04-26 15:59 聯合新聞網 綜合報導



圖／擷取自「爆怨公社」 分享 facebook 每個人都知道「職業不分貴賤」的道理，但社會上仍然有人存有歧視的眼光來看到一些弱勢或者勞工階級的人。一名工人在臉書「爆怨公社」表示今天（26日）早上到油管材料店拿材料，他坐在店家的椅子上等待，沒想到竟被店家嫌全身髒，不准坐椅子，讓他無奈的只好起身，但心裡早已氣憤不已。

這名工人表示，今天早上9點多他要到大甲一間油管材料店拿材料，在店家拿材料的過程中他就坐在椅子上等待，結果竟遭到店家斥責，認為他身體黑又髒，不要坐他們的椅子，甚至還用台語嗆說「你們頭仔（老闆）都不敢坐了」。工人PO出身上衣服的照片，灰色的T恤上布滿黃漬的痕跡，他無奈的說黃漬的部分不是油而是沙子，而店家的椅子其實還有塑膠袋包著，遭到歧視也讓他很生氣的說「我已經X到不會打字了」。

網友也為他打抱不平，「他們憑什麼這樣看不起人，自以為高人一等」、「店名來，抵制」、「下次找別家買」、「自己都是在賣材料了還這樣」、「狗眼看人低」、「他難道不知道他的材料行有辦法存活那麼久，就是靠你們這些做工程的去拿貨，才有辦法存活」。

也有同是勞工階級的網友分享經驗，「我身體弄得很髒的話還真的不敢坐人家椅子」、「額…我身體髒成這樣，我也會不好意思坐人家椅子，布椅不好洗」、「通常我如果一身髒，去別人那裡也都是站著」。