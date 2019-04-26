盆栽底下壓600元紅包 他拿去買早餐網友大驚

2019-04-26 15:27 聯合新聞網 綜合報導



一名男網友上班前發現家門外的盆栽底下有紅包，他還大膽的把裡面的錢拿去買早餐，貼文引起網友的討論。 圖／擷取自「靈異公社」 分享 facebook 台灣民間有個習俗，看到路上有紅包千萬不要撿，因為很有可能是要找冥婚的對象，但若是在自家外頭的盆栽底下發現紅包，這也是冥婚嗎？一名網友昨天（25日）上班前就在家門外的盆栽下發現一個紅包袋，他撿起來後發現裡面有600元，還拿去買早餐吃，有網友看了大吃一驚，認為他不應該撿這個紅包，因為這是過運的錢。

這名網友在臉書「靈異公社」貼文表示昨天一早準備出門上班，在家門外的盆栽發現壓著一個紅包袋，他拿起來打開看裡面有600元，但並沒有頭髮指甲，原PO心想應該不會那麼邪門吧，但他還是把紅包給帶走。到公司後他還發文說上班路上都沒人出來攔他，而且途中他還拿這600元當中一部分去買早餐，並開玩笑的說「對月底來講算不無小補」。

多數的網友看了很驚訝，勸他千萬不要撿，「路邊的野花不要亂採，路邊的東西不要亂撿，這是常識」、「快走吧，不然等一下有人跑出來叫你姐夫」、「要準備娶老婆了」、「恭喜姑爺」。不過有人認為這不是冥婚，而是過運，「過運金，你中獎了，錢拿去捐，紅包袋拿去廟裡拜拜化掉吧」、「你跟別人的運氣交替了」、「可能是人家帶去喪事避邪用的，回來的路上丟的」，網友也給建議「捐香油錢或社會福利機構」、「如果怕有問題，就把它轉贈給兒童食物銀行」。