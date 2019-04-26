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私人機車格被霸佔 她火大買2捆膠帶「全車包膜」

2019-04-26 14:05聯合新聞網 綜合報導

一名女網友抱怨自家私人機車停車格遭霸佔，她氣得拿膠帶綑綁起來。 圖／擷取自「爆怨...
一名女網友抱怨自家私人機車停車格遭霸佔，她氣得拿膠帶綑綁起來。 圖／擷取自「爆怨公社」
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看到自家的停車位被霸佔總是會讓人覺得不悅，一名女網友下班後看到自己的私人車位被一輛機車給停放，雖然報警處理，但警方請她貼告示來告知車主。這名女網友突發奇想買了2捆膠帶，然後寫了好幾張告示，再一圈又一圈的纏貼在機車上，照片上傳到網路上，網友們看了直呼大快人心。

機車車身被貼滿告示和透明膠帶。 圖／擷取自「爆怨公社」
機車車身被貼滿告示和透明膠帶。 圖／擷取自「爆怨公社」
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這名女網友在臉書「爆怨公社」貼文表示自家的私人機車車位常常遭到霸佔，今（26日）天凌晨4點下班回到家，看到停車格又被一輛陌生機車給停放，她請警察來處理，但警察卻說車主戶籍登記外縣市，沒電話聯絡，請原PO用「貼的方式」告知對方這是私人車位，請勿停車。

原PO氣得去買了2捆膠帶，然後寫了好幾張「私人車位，請勿停車」、「已報警，警方請我以此方式告知你」、「停私人車位2天，很強嘛」、「你知道此為私人車位嗎？」、「請問您停車停得很爽嗎？」等等的紙條，再將這些紙條用膠帶一圈圈地纏貼在機車上，車身、後照鏡、椅墊、腳踏墊全不放過，甚至還交叉黏貼。有網友認為這輛機車很破舊，就算膠帶撕下來，車身有殘膠車主應該也無感吧，但原PO霸氣的說「管他的，拔死他我也爽」。

有網友大讚「貼得好」、「怎麼那麼霸氣啦」，還有人說「想等待續集」、「不知道為什麼，就覺得下來牽車的會是一位中年長輩大嬸」、「要裝監視器喔，不然下次可能會弄妳車子，妳不弄死他，他會弄死妳」。更有許多人幫忙出主意「上大鎖、鑰匙孔低快乾、輪胎刺破、加機油的地方灌水進去」、「幫他上大鎖，他就不得不主動找你了」、「應該要衛生棉伺候的」、「要用水電用的膠帶啦！那個殘膠較多，不好清」、「妳應該要買泡棉膠」。

女網友在這台機車上貼上許多告示，並用膠帶綑綁。 圖／擷取自「爆怨公社」
女網友在這台機車上貼上許多告示，並用膠帶綑綁。 圖／擷取自「爆怨公社」
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