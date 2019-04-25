她鬧鐘每分鐘響一次 一看發現男友驚喜眼淚直流

2019-04-25 13:42 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友因手機沒電所以讓男友帶回宿舍充電，沒想到拿回手機後，等公車時手機突然震動，她看了手機一眼後，意外發現男友貼心的驚喜，讓她十分感動。圖擷自「Dcard」 分享 facebook 男人不懂女人心？一名女網友因手機沒電所以讓男友帶回宿舍充電，沒想到拿回手機後，等公車時手機突然震動，她看了手機一眼後，意外發現男友貼心的驚喜，讓她十分感動。

一名女網友在「Dcard」分享，看到一篇感情的文章，吃晚餐時分享給男友並表示自己看完都快哭了，男友看完後卻不以為意地認為像在說故事，因此這話題也沒繼續聊下去，之後原po因手機沒電所以讓男友帶回宿舍充電，打算忙完事再找他去拿。

拿回手機後，等公車時手機突然震動，看了一眼螢幕顯示「我」，她看了十分疑惑，自己沒有設定這個鬧鐘，查看鬧鐘列表後發現一連串的鬧鐘，且每隔一分鐘就設定一個，每個鬧鐘都有顯示文字，「我」、「愛」、「妳」、「不要偷偷看」、「希望我可以一直在妳身邊守護妳」、「看手機後面」、「ㄜ，我是指手機跟手機殼中間」、「想要我的時候找我，你有我的專門聯絡電話的…」，看完後原po就打開手機殼，看到一張便條紙寫著「把手給我，剩下的路由我牽著妳，一起走」，看到後原po感動得眼淚直流，並表示希望未來也會一起去大賣場、一起討論買什麼家具、討論小孩的衣服和玩具並一直永遠走下去。

網友看了紛紛羨慕「你們好可愛喔，男友真的很會，祝你們幸福喔」、「我羨慕忌妒恨，別人的男朋友」、「這招也太厲害了吧！」，不過也有網友用了相同作法卻是不同結局，表示鬧鐘這招也用過，但卻被女友嫌很吵手機一直抖很煩，並認為男生不要扭扭捏捏做小家子氣的事，直接說我愛你會更好。