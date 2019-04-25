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105歲人瑞爺爺為養病兒 每天把饅頭全賣完才回家

2019-04-25 14:54聯合新聞網 綜合報導

一名人瑞級105歲的曹爺爺，為了照顧生病的兒子，每天勤勞地在街頭賣饅頭，以維持自...
一名人瑞級105歲的曹爺爺，為了照顧生病的兒子，每天勤勞地在街頭賣饅頭，以維持自己的生計及兒子的醫療費。圖／翻攝自食現Ünlimited journeŸ臉書
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在路上常見到不少攤販在販賣物品，但也許每一位攤販的背後都有不為人知的故事。近日臉書粉專《食現Ünlimited journeŸ》分享，一名人瑞級105歲的曹爺爺，為了照顧生病的兒子，每天勤勞地在街頭賣饅頭，以維持自己的生計及兒子的醫療費。儘管爺爺的饅頭包裝簡單，但每一顆饅頭都又大又實在，且他始終帯著微笑面對每一位客人。

據《食現Ünlimited journeŸ》貼文表示，曹爺爺平時白天都在景美附近賣，晚上則改到萬隆站1號出口的披薩店附近。除了關心饅頭的販售情況，某次發現爺爺幾乎沒有吃飯，為讓他能提早回家休息，會帶晚餐請爺爺吃。僅管人潮熙來攘往，但爺爺的生意並不穩定，有時候即使時間已經很晚了，攤子仍會剩下許多饅頭。

原PO還透露，第一次帶便當給爺爺的場景，「當下爺爺非常感謝，甚至要給我們錢，讓我們反而很不好意思，我們只是單純覺得那天很冷，爺爺一個人坐在店門口很辛苦，拒絕後我們趕快買了饅頭離開，就看見爺爺馬上打開來吃了！從此之後，只要有遇到爺爺，我們都會帶一份吃的東西過去買饅頭」。

雖然105歲的曹爺爺視力、聽力不好，但他總是以和藹的笑容及真摯的情感對待每一位民眾，並感謝向他購買饅頭的客人。爺爺販售的饅頭種類有白饅頭、蔥花捲、雜糧、綜合小饅頭等，不僅大顆價格也親民，相較於市面的饅頭CP值更高。

看完這則貼文，不少網友紛紛留言，「以前讀景美國中常吃」、「老爺爺是山東人，他親手做的饅頭超好吃的」、「推薦黑糖饅頭」、「買的是老爺爺高齡自食其力的精神」、「爺爺因為養子吸毒，無法享清福很辛苦」。

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