他幫亡者填資料 看到這6個數字驚「冥冥中注定」

2019-04-25 11:16 聯合新聞網 綜合報導



一名禮儀師在網路上分享自身工作的靈異經驗。圖擷自 靈異公社 分享 facebook

一串數字連結兩個陌生人，是巧合嗎？一名女性墜樓後，禮儀師協助處理現場善後，警員留下電話方便後續聯絡，之後禮儀師在幫填寫資料時，發現墜樓女子的身分證字號後六碼，竟與警員的手機號碼後六碼相同，讓他大感驚訝。網友直呼「太巧合了！恐佈！」、「一切都是緣份」。

一名禮儀師常在「靈異公社」分享自身工作經驗，日前接獲通知有名女性墜樓需要前往處理，因亡者是從高處落下頭部著地，現場地面佈滿了鮮血及及溢出的腦漿。約2小時後，待採證完畢，檢察官批示可將亡者移往殯儀館。

禮儀師表示，因為通常從高空墜落者遺體很少是完整的，所以花了不少時間處理現場，包含亡者溢出的腦漿也需撿乾淨，畢竟，依自己的職業宗旨，也希望亡者能有個全屍離開，臨走時，在場處理的員警也留下了手機號碼，方便隔日報驗聯絡。

回到殯儀館後，禮儀師幫忙家屬填寫資料時，當寫到亡者的身分證號後六碼「133551」，直覺這串數字似曾見過，卻一直想不起來，待過了許久，拿出手機滑動通話記錄，出現一個後六碼也是「133551」的號碼，原來是現場處理墜樓事件員警的手機號碼。令他感嘆到底是巧合？還是冥冥中注定的？

貼文令網友們直呼「雞皮疙瘩都起來了」、「太巧合了！恐怖！」、「一切都是緣份啊」。對於禮儀師在文中提到撿拾腦漿，也引起網友好奇腦漿到底長什麼樣？怎麼撿？之後怎麼處理？禮儀師也為網友解惑，表示腦漿形似豆腐，非液體狀，利用現場的樹葉或銅板慢慢從地面刮起，放進冷藏櫃，最終隨著亡者遺體一起火化，令網友感受到禮儀師的工作辛苦，紛讚「功德無量」。

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