18歲時女友過世…40歲再交小女友 嬤託夢：她投胎回來

2019-04-24 17:53 聯合新聞網 綜合報導



一名網友的好友在高中時期，交往一位18歲的同齡女友，但女友不幸因車禍喪生，直到40歲才再度陷入情網，沒想到過世的阿嬤竟託夢給他，「現在的小女友就是當時車禍過世的小茹投胎轉世的」！圖／翻攝自靈異公社 分享 facebook

緣分真的很神奇，兜兜轉轉可能還是愛上同一個人。近日一名網友在臉書提到，自己的好友在高中時期，曾結交過一位18歲同齡的女友，但女友不幸因車禍喪生。直到他40歲才和一名18歲的女生談戀愛，沒想到過世的阿嬤竟託夢給他，「現在的小女友就是當時車禍過世的小茹投胎轉世的！」，令人相當吃驚。

這名網友在《靈異公社》表示，他的一位朋友今年已經40歲了，曾在18歲時和一名同歲數的女生交往，但他昔日最愛的女朋友卻因為車禍過世。無法遺忘心上人的他，從此不再和其他女生交往。在女友剛逝世的前幾年，他都能頻繁地夢見她，但時間一久，幾乎沒能再次夢到她的身影。

原PO還提到，這位感情空窗期長達20多年的好友，直到今年才和一位小他22歲的18歲女孩交往。離奇的是，才開始交往沒多久，他就夢到已故多年的奶奶對他說「孫子啊！你現在這個小女朋友就是22年前過世的小茹投胎轉世的啊！不相信的話她背部有一小塊黑色胎記，你可要好好對待人家啊！知道嗎」？

夢醒後，雖然好友仍對奶奶說的話半信半疑，但實際和現任女友確認後，才發現和奶奶所說的胎記竟一模一樣。原PO回想起，好友曾對他說「現在的這個小女友，跟他高中時的女友小茹長得有些像，個性也很像」。除了為好友獻上祝福外，他也好奇地上網詢問是否真有這麼巧的事呢？

看完此篇貼文，有超過7千多人按讚，許多網友紛紛留言恭賀，「這真的是很難得的緣分，一定要好好珍惜」、「兩個人都用情很深，要一直走下去喔」、「原來真的有再續前緣這種事」。