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網友形容台美關係像「大雄與哆啦A夢」 AIT秒回這句

2019-04-24 16:48聯合新聞網 綜合報導

美國在台協會舉辦有獎徵答活動，詢問民眾「台美關係對你來說是什麼」？一名網友巧妙回...
美國在台協會舉辦有獎徵答活動，詢問民眾「台美關係對你來說是什麼」？一名網友巧妙回答，「台美關係對我來說是大雄和哆啦A夢的友情一般」。圖／翻攝自美國在台協會AIT臉書
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卡通哆拉A夢往往會讓人聯想到美好的童年，沒想到竟然有人把台美關係比喻成大雄和哆啦A夢。近日美國在台協會（AIT）為慶祝台灣關係法40週年，舉辦有獎徵答活動，詢問民眾「台美關係對你來說是什麼」？看到網友這段奇妙的比喻後，AIT臉書小編竟回覆：「誰是胖虎我不好意思說，要大雄自己好好加油」讓許多人議論紛紛。

為紀念《台灣關係法》邁入第40周年，近期美國在台協會（AIT）在臉書舉辦有獎徵答，廣邀民眾表達個人對於台美關係的定義，藉此選出最相符的答案。其中有一名網友巧妙形容美國和台灣的關係就像「哆啦A夢和大雄的友情」，AIT小編也不遑多讓回覆，「誰是胖虎我不好意思說，大雄自己也要好好加油」、「台灣的小夫們不要助紂為虐」。

對於AIT的回應，許多網友紛紛有感而發，「台灣有很多小夫，大雄心好累」、「其實最可怕的黑魔王是無處不在的小夫」、「我的親戚朋友大概有一半都是小夫」。哆啦A夢卡通是許多人的童年回憶，AIT透過社群媒體與網友互動，引發不少民眾的共鳴。文中提到的胖虎、小夫角色，現實世界中由誰扮演，引起網友許多想像。

此外，還有網友運用日常生活的元素作比喻，「美台關係對我來說是：一、薯條之於蕃茄醬，少了ketchup，無味，ketchup過量，又會發胖；二、又如咖啡，不喝昏沉沉，喝多又骨質疏鬆；三、再如四季，時而溫暖時而寒冷，有時冷過頭...有時又過熱，最後如情人，因需要而相聚，因了解而分離...」。

美國在台協會哆啦A夢

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