那些年我們一起「惡搞」的詐騙集團 網友神回覆集錦

2019-04-24 16:37 聯合新聞網 綜合報導



有網友分享家中長輩接到詐騙電話時，竟冷靜地神回覆對方「打死我兒子算了」，讓對方傻眼只能掛掉電話。圖擷自／《爆廢公社》 分享 facebook

近年來網路科技發達後，許多詐騙集團轉移至網拍上，利用假交易真詐騙的方式，讓民眾花了大把冤枉錢購買垃圾，又或是以網路交友、戀愛的模式，吸引受害者心甘情願轉帳存款。傳統打電話到家中勒索贖金的手法越來越少見，也很容易被拆穿，有網友分享家中長輩接到詐騙電話時，竟冷靜地神回覆對方「打死我兒子算了」，讓對方傻眼只能掛掉電話。

網友在臉書《爆廢公社》上PO文，稱讚自己的婆婆反應超快，描述當時電話一接通，對方就開始「認媽媽」表示「我是妳兒子，我被打了快救我」，沒想到原PO的婆婆馬上猜到是詐騙電話，竟然跟對方說「打死算了」，對方不死心驚呼「我是妳兒子耶」，卻還是被婆婆再潑一桶冷水「打死算了」，對方只好摸摸鼻子認栽，網友表示「詐騙一定心裡OS怎麼這麼難騙」。

除了原PO婆婆的快速反應被網友大讚，也有許多網友分享自己接到詐騙電話的經驗，「我當兵的時候我媽也是接到詐騙電話，我媽：趕快帶走都快被他吃倒吃垮了」、「我婆婆前天也接到一樣的，對方『媽，我被打了』，婆婆回『沒禮貌，我還沒結婚』然後對方就掛電話了」、「我家也很常接到，上週連兩天打來，我爸直接對著電話說『你怎不去死』」。

而詐騙集團被拆穿後，大部份會自討沒趣掛電話，然而有網友表示自己表哥是警察，竟然還有詐騙集團敢打來詐騙，被接到電話的舅媽狂電「你當警察，當到被打...我也救不了你」，讓詐騙集團狂飆髒話後掛電話。另外一個同樣被詐騙集團飆罵三字經的網友表示，因為是客家人，平常都以客語對話，而對方打來就用台語哭腔說欠錢被打，讓該名網友一聽就知道是詐騙，於是開始用客語對話，結果對方惱羞成怒，讓他感嘆「這詐騙也太不專業了，根本亂槍打鳥」。