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「你們都靠大陸福利撐」 陸大媽亂闖櫃檯點餐還吐痰

2019-04-24 10:53聯合新聞網 綜合報導

該名陸客完全無視店家告示，強行進入櫃檯。圖擷自網友臉書
該名陸客完全無視店家告示，強行進入櫃檯。圖擷自網友臉書
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陸客來台當奧客的案例再添一樁。網友上網爆料在饒河夜市吃仙草冰時，1名中國大陸遊客忽然跑進店面櫃檯內想要點餐，經老闆勸阻後卻變臉，不但出言「什麼中華民國，說你們是殖民地就是殖民地」，還隨地吐痰，經老闆報警後才結束這場鬧劇。這段誇張的影片超過4000人分享，在網上引發熱議。

一名李姓網友在臉書上貼文表示，昨（24）日晚上到饒河夜市吃仙草冰，看到1名女子無視櫃檯旁「非工作人員請勿進入」的告示，忽然跑進櫃檯裡面跟老闆娘點餐，老闆看到了就立刻請她出去。但因為中間參雜台語，旁人認為這位女子可能聽不懂，好心再次向她解釋櫃檯不能進去點餐。

沒想到這名女子竟然開始生氣耍無賴，說老闆講方言欺負她聽不懂、語氣不好等等，更出言「你們中華民國就是殖民地，一個破破爛爛之地，你們台灣有幾個養活自己的，都靠大陸的福利來支撐」。後來老闆也忍不住動怒了，氣得直說「不做妳的生意了，請妳離開」，更直說「丟臉丟到別的國家」。但女子不但堅持不走，還直接在店家的地板上隨口吐痰，還反嗆「我們國家就是這種風格」，惡劣行徑令人髮指。

這段影片隨即被多名網友轉貼分享，並表示「任何國家都有類似的人，但為什麼老是看到的都是大陸人居多？」還有網友表示「如果台灣被大陸吞了就會常常碰到這種沒水準的人」。甚至連館長陳之漢都轉貼這則貼文，並發文感嘆「當有一天統一了，台灣人只能求施捨當奴才」。

中國大陸女子到饒河夜市遊玩，卻強行進入店家櫃檯並隨地吐痰。圖擷自網友臉書
中國大陸女子到饒河夜市遊玩，卻強行進入店家櫃檯並隨地吐痰。圖擷自網友臉書
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