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出國幫朋友代購卻被硬凹 友嗆：不要以為可以賺我回饋

2019-04-23 20:32聯合新聞網 綜合報導

幫朋友從國外代購商品，沒想到朋友卻錙銖必較，連信用卡回饋都要硬凹。示意圖／聯合報...
幫朋友從國外代購商品，沒想到朋友卻錙銖必較，連信用卡回饋都要硬凹。示意圖／聯合報系資料照片
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好心幫朋友從國外代購商品，沒想到朋友卻錙銖必較，連信用卡回饋都不放過！日前一名網友到日本旅行，朋友得知消息後，便委託他幫忙代購商品，還不斷追問網友要刷哪張信用卡。待網友回國向朋友收錢時，朋友竟回一句「不要以為你可以賺我1.5%」，硬凹信用卡折扣，更自己算好錢直接匯到網友的戶頭，讓他超級傻眼！

一名網友在PTT發文表示，日前他出國到日本旅行，回台的前一天，突然被朋友委託代購商品。兩人透過LINE進行聯繫，對話過程中，朋友不斷詢問原PO要刷哪張信用卡，當時原PO也沒有多想，便一五一十的向朋友交待。

回國後，原PO準備向該名朋友拿錢，不料朋友早就「精算」出價格，早就把錢匯到原PO的戶頭裡，甚至將信用卡的回饋截圖，自豪的表示「不要以為你可以賺我1.5%（信用卡現金回饋）喔」。朋友自以為是的態度，讓原PO超級傻眼，忍不住痛批「我出國都幫她免海外運費了，沒想到她連回饋都要跟我計較，只能說用錢看清一個朋友…」。

網友看見貼文後，也紛紛留言痛批這名朋友，「無恥啊這種人，臉皮有夠厚」、「怎麼會有這種人啊？要回饋自己去買啊」、「不到一百塊也要計較，給她去吃藥啦」，網友也安慰原PO，「這個代價看清一個人真的很便宜，放寬心吧」、「自己也遇過類似的情形，放生後人生豁然開朗」。

然而，部分網友也懷疑該篇文章其實在業配，「業配感？」、「原來業力引爆」、「這個ID所有文章都有提到商品」。對此，原PO則補充表示，事後他已透過共同好友，將代購的商品轉交到該名朋友手中，而發該篇文章的目的，只是希望不要在有人做出類似的行為。

幫忙代購卻遭朋友硬凹信用卡折扣，讓原PO超級傻眼。圖片來源／PTT
幫忙代購卻遭朋友硬凹信用卡折扣，讓原PO超級傻眼。圖片來源／PTT
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