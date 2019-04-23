她夜市覓食被問「沒穿內衣？」 店員好奇遭網撻伐

2019-04-23 21:23 聯合新聞網 綜合報導



女網友抱怨於台中逢甲商圈買小吃，竟遭男店員問「是不是沒穿內衣」，讓她相當不舒服。圖／ingimage 分享 facebook

昨（22）日有網友在《批踢踢實業坊》代友發文，分享日前在台中逢甲商圈知名排隊店家遇到變態男店員，當時對方把餐點緩緩交給她後，便靠近詢問她「你是不是沒穿內衣？」讓原PO友人感到驚恐又錯愕，事後她找來店長和男店員理論，對方雖然表示「純粹出於好奇」且不斷道歉，原PO友人對於該性騷擾言語仍感到不舒服，希望藉此呼籲大眾重視兩性教育，更直指「此風不可長」。

事情發生在21日晚間10點左右，原PO友人下班後騎車到台中市西屯區逢甲商圈的一間餐飲店買小吃，當時排隊人潮不多，輪到她時，男店員刻意放慢動作，靠近她耳邊詢問「妳外套裡面是不是沒穿內衣啊？」她當場嚇到秒回「不是啊」。沒想到男店員接著又說，「之前有問過其他女生，有一個還回答我『你怎麼知道？！』」，於是才會好奇「女生是不是穿了外套，裡面就都沒穿內衣」。

對於男店員冒昧的提問，原PO友人備感不適，接下手中餐點後趕緊離開，一路上越想越覺得噁心，她才決定折返，在分店店長陪同下前去和性騷擾的男店員對質。不料到達現場後，店長一句話也不吭，氣得她劈頭就問對方，「以後說話能不能放尊重點？你不知道這種行為也會損壞店家聲譽嗎？」男店員則不斷向她道歉，解釋自己只是出於好奇。

原PO在PTT寫下友人的經歷後，被不少網友轉發到Dcard、臉書社團「爆怨公社」等，引起大批網友撻伐男店員的行為，紛紛留言「這樣子問的用意是什麼？難道要伸出鹹豬手去摸嗎？」、「不舒服就是要反映沒必要吞忍」、「支持原PO鎮定理論，勇敢申訴」。有網友也反映，「朋友的女友之前也被同一個店員瘋狂搭訕，自以為有趣已經構成言語性騷擾了」。

不過有部分網友轉而檢討顧客，認為「對方都已經道歉了還要怎樣呢」，對此網友打臉，雖然每人接受度不同，「但原PO就是希望社會大眾可以重視性別平等議題，重點在於尊重」，也表揚原PO友人的處理方式相當正確、清楚表明立場。根據《性騷擾防治法》第二條，「造成他人心生畏怖、感受敵意或冒犯之情境，對他人為性騷擾者，得處以新臺幣一萬以上十萬以下罰鍰」。