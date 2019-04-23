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諷中天使用「與惡」盜版片源 公視台語台一張圖狂打臉

2019-04-23 17:47聯合新聞網 綜合報導

網友揪出中天新聞台使用「與惡」的盜版畫面，對此公視也表明將追究法律責任。圖片來源...
網友揪出中天新聞台使用「與惡」的盜版畫面，對此公視也表明將追究法律責任。圖片來源／PPT
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公共電視推出的社會寫實劇「我們與惡的距離」引發話題，本月21日播出完結篇後，更是獲得劇迷的一致好評。然而眼尖的網友卻發現，中天新聞台於22日播放的新聞畫面，竟是擷自網路上流出的「與惡」盜版畫面，對此公共電視表明將追究法律責任，而公共台語台也在臉書粉專做出反擊，用一張圖反諷中天新聞台。

「我們與惡的距離」播出後話題不斷，日前卻傳出完結篇影片遭盜版外流，對此片商發出聲明，將聯合公共電視及檢方共同積極調查，依循法律途徑處理該案件，並呼籲觀眾支持正版。不料，本月22日，中天新聞台竟使用網路流出的盜版影片，雖然在影片標明「翻攝公共電視」，但卻留有明顯的盜版網址在畫面的右下角。

對此，公視台語台也在臉書粉專做出反擊，小編在固定單元「看臉書學台語」中，教導民眾「盜版」的台語念法及用法。從照片可見，小編以「收看盜版，只有惡質，沒有距離」做為例子，反諷中天新聞的盜版行為，圖片的右下角還可以看見盜版片源的特徵，小編甚至還做出教學影片，諷刺意味相當濃厚。

貼文一出，立刻引發網友討論，網友紛紛讚嘆小編的創意，「真的很會」、「小編你是不是撿到鋼彈？」、「今天很嗆是吧？」、「右下角是怎麼回事啦」，也有網友開玩笑的表示，「盜（ㄓㄨㄥ）版（ㄊㄧㄢ），選我正解」、「原來是宣傳澳門賭場的部分，還以為是要教盜版台語呢」。

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