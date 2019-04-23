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工程師大器開豪華房 初體驗結局讓網友喊心疼

2019-04-23 15:35聯合新聞網 綜合報導

在台灣，工程師幾乎與爆肝畫上等號，雖然薪情不錯但苦無交友時間與機會。一名日夜辛勤工作的工程師表示自己前陣子突然「豁然開朗，覺得約炮是一件很合理的事」，於是展開各式事前準備工作，正式投入約炮行列。

為了進行初體驗，工程師特別花了時間學習大家推薦的app。photo credit...
為了進行初體驗，工程師特別花了時間學習大家推薦的app。photo credit:pixabay
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工程師在「Dcard」發文，體悟到約炮對工時爆炸的他算是必須學習的技能之後，他查遍了「PTT約炮攻略」，並且投入四晚的睡眠時間用來學著使用大家推薦的約炮app，「皇天不負苦心人，我在第五天真的約到了」。對方不但花時間和他聊天、也傳了很多照片「教道我怎麼約心態才正確」。於是他特別排除萬難的請了假，還花了3080元開了四星級的豪華房間要進行第一次初體驗。貼心的他在下午五點進房等待對方現身，一路等到凌晨一點多「在房間看了快8小時的電視，到現在還是聯絡不上她…」。

為了打發等待的時間，他一直更新自己做了什麼，一下拍了房內三合一咖啡上傳，接著又分享窗外的夜景，內心除了感嘆「人生怎麼這麼難」，也氣到「那能天馬行空寫code的手，此時此刻竟沒辦法好好攪拌一杯即溶咖啡」，就這樣一路等到退房時間到。

網友們看到他的經歷雖然覺得「可憐」、「有點心疼」、「幫QQ」 ，卻也笑得很開心，有人直接在討論區回應「太好笑了吧，我來陪你啦」，表示要在網路上陪原PO一起等，並且提供各式不同的建議「都花錢了，就叫個外送茶吧」、「不如下樓問一下櫃檯給約嗎？」，對於原PO貼上的房間照片也回應「好高級」、「一個人睡3080的房間感覺如何呀」。一夜之後原PO除了留下對網友們的感謝「謝謝陪我失眠的一整晚」，也再度下了一個決定「此生不約了」。

工時過勞

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