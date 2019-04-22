飯店35K徵櫃台人員要「會靈知」 她驚：要觀落陰嗎？

2019-04-22 20:26 聯合新聞網 綜合報導



女網友發現飯店的徵才條件寫著「會靈知者優先面試」，令她匪夷所思。示意圖／ingimage 分享 facebook

許多企業都會透過人力銀行網站來徵才，日前一名女網友透過網站找工作時，赫然發現一間飯店的徵才條件中，竟然寫著「會靈知者優先面試」，讓女網友一陣錯愕，懷疑「飯店的工作還需要會觀落陰？」

一名女網友在《爆廢公社》發文表示，日前她在求職網站上發現，一間飯店正在徵求櫃台的接待員，薪水介於33K到35K之間，但開出的條件卻令她匪夷所思。網站上寫道，應徵者無需有相關經驗，但必須具備英、日、韓文其中一項語言能力，且英、日文流利者，可優先面試。

除了要有抗壓性及良好的情緒管理能力外，最令女網友不解的，便是「會靈知者優先面試」這個條件。百思不得其解的女網友，便將網頁截圖分享到臉書，懷疑的表示「飯店的工作還需要會觀落陰？」，請求網友給予答覆。

網友看見貼文後，紛紛留言表示，「飯店嘛，妳懂得，會除靈另外有獎金」、「可能這飯店有鬼，需要去溝通調解一下」、「飯店應該常常出事情，需要員工會溝通」，也有網友跳出來解答，「靈知是後台的訂房系統」、「那是電腦房間管理系統的名字啦」。

聯合報就曾報導過靈知科技，該公司於民國86年創立，專門研發飯店經營管理的軟體，全台目前已有上千家飯店、民宿採用，是為因應人力短缺、一例一休等問題，所推出的智能櫃檯機。該設備能讓房客自行操作入住及退房手續，也能藉此節省飯店的人力及成本。