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媽看臉書廣告就想買 女網友上網求助網友回：妳不孤單

2019-04-22 17:03聯合新聞網 綜合報導

女網友詢求讓媽媽帳號被鎖起來的方法，因為原po的媽看到臉書廣告推薦商品就想買。圖...
女網友詢求讓媽媽帳號被鎖起來的方法，因為原po的媽看到臉書廣告推薦商品就想買。圖擷自「爆怨公社」
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數位時代網路購物已成全民運動，一位女網友在「爆怨公社」po文詢求讓媽媽帳號被鎖起來的方法，因為原po的媽看到臉書廣告推薦商品，想買的就會傳訊息要原po幫忙購買，原po上網查同款商品價格，發現其他通路較低，原po跟媽媽解釋原由，但媽媽依然如故，讓原po「心很累」，有網友馬上回文說「我媽也這樣，解釋沒用」。

從原po的擷圖中看到媽媽傳臉書保養品的廣告請原po幫忙購買，原po回說「妳又在亂看了」、「3瓶1080，我看到一瓶才賣180」，媽媽也不示弱說那是xxx女星代言，原po回嗆「那廣告是騙人的，妳覺得xxx女星會用1080的保養品嗎」。

原po文中無奈的說「臉書廣告可能會害我家庭失和」，所以想請問網友有什麼辦法可以讓媽媽帳號被鎖起來，因為跟媽媽解釋多次她也不懂，覺得心很累。

原po此文一岀，引起眾多網友熱議並紛紛回應說「你不孤單，因為我媽也是」、「我爸也是，常常買假貨回家，而且又不好用」，有網友提醒「臉書假貨充斥，用別人的廣告，寄的東西都是大陸貨」，有網友慶幸「還好我媽還不會看直播（不然⋯後果不堪設想」，更有網友建議原po「讓她自己身受其害一次，才能覺醒」。

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