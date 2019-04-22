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路人繳費缺5元 她善心解燃眉之急獲無價謝禮

2019-04-22 14:44聯合新聞網 綜合報導

一個不經意的小動作，不僅可解燃眉之急，有時卻獲得意想不到的回報。一位女網友在「爆怨公社」PO文分享一則暖故事，她下班到停車場交費機排隊繳費時，只因幫排在她前面的人解決缺5元零錢之急，那個人回報結緣的「愛心」，這一來一回的小動作，讓女網友因這個「愛心」，下班後的疲憊整個不見了。

原PO文中一開始就說有件暖心的小事想分享。她說下班後要去繳費機繳停車費，她排在一位小姐後面，那位小姐投到275元之後就暫停，一直在翻包包，原PO感覺她好像是「沒零錢」了。原PO說「小姐，我這邊好像有5元，可以幫您」，那位小姐邊拒絕邊持續翻找自己的包包，原PO說沒關係啦，拿出5元遞給那位小姐。那位小姐接過5元後，也迅速的拿出一個「愛心」放在原PO的手中說「真的謝謝妳，這個跟妳結緣」。

原PO接過這個讓她措手不及的「愛心」後，很不好意思的向對方說謝謝您。因為那位小姐回贈的是用百元紙鈔摺成愛心型的「愛心」錢，原PO心想雖然不是幫了什麼大忙，但下班後的疲憊都因「它」整個消逝了，原PO更強調發文時都還覺暖心呢。

網友看完PO文後紛紛留言稱讚「正面能量」，或分享自己的經驗「我也有幫過一位小姐付過10元，可以幫到她心裡很開心」，也有網友開玩笑說「倒賺95元概念嗎」，馬上就被嗆說「心地善良絕對大於這$100」，不過最多留言是在問「愛心」錢怎麼折的。

女網友下班到停車場交費機排隊繳費時，只因幫排在她前面的人解決缺5元零錢之急，那個...
女網友下班到停車場交費機排隊繳費時，只因幫排在她前面的人解決缺5元零錢之急，那個人回報結緣的「愛心」錢。圖擷自「爆怨公社」
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