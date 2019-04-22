親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
泰山雙童命案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

搖滾惡魔召喚校園大屠殺？ 科倫拜的爭議20年

台人遊日本開啟貪便宜模式 網嘆：拜託請自重

2019-04-22 09:31聯合新聞網 綜合報導

在日本飯店餐廳工作的網友，分享台灣人出國的惡劣行為。示意圖，非新聞當事者。圖／I...
在日本飯店餐廳工作的網友，分享台灣人出國的惡劣行為。示意圖，非新聞當事者。圖／Ingimage
分享

日本是國人最喜歡的旅遊勝地，有在日本工作的網友，揭發了台灣人出國沒水準的表現。網友引述在日飯店工作朋友的說法，他指出台灣人經常不遵守規定，像是開酒喝沒付開瓶費、偷餐具、浴衣，甚至打包自助餐的餐點，網友表示，日本主管很喜歡台灣人，但「拜託出國請自重」，身為台灣人的他工作起來都覺得很丟臉。

有網友在《爆廢公社二館》轉述朋友說法，他表示最近他工作的地方是旺季，到日本飯店的人大多是台灣觀光團。而當天有團客人至餐廳用餐，不主動支付開瓶費就自己開酒喝，當餐廳員工提醒時，導遊先要求客人收起來，待員工離開後，導遊竟然說「趁他們（員工）不在時再開」。

網友看了十分傻眼，並用中文告訴他們「請不要這樣」，豈料對方竟從冰箱拿兩瓶酒並說「阿不然我買這兩瓶讓你們賺嘛」，網友怒批「這是什麼邏輯？我偷了你兩千再跟你買7百說賠償？」他強調，這全程日本主管、同事全部都知道，只是主管後來表示沒關係，網友無奈的表示「很丟臉，真的很丟臉」。

他更分享，曾經有名旅客帶酒至餐廳，旅客詢問主管可不可以開酒，主管直接讓客人免費開了，網友詢問「我不知道開口有多難啦，我們這邊的日本人都還蠻喜歡台灣人的，有必要這樣用偷偷來的？」

除了上述，網友強調，他工作一年多下來，只有台灣、大陸客人會出現這種問題，要不就是偷打包自助餐，要不就是偷餐具、浴衣，網友文末表示「我希望大家有機會教育身旁可能需要教育的人，作為在第一線作國民外交的人，不要砸自己的招牌」。

而其他網友看完文章後，紛紛留言「我之前做旅館櫃檯，也很多客人休息逾時不肯付逾時費」、「其實台灣大陸水準一樣」、「連好市多停車場長年公告『車尾朝外』都能有遵守障礙了，其他就不用說了」、「出國就是國家的形象代表，請各位有錢出國享受的人，展現高風度水準」。

媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

表特板主禁發統神照惹惱鄉民 挨轟「一言堂」

2019-04-20 12:15

暗黑飲料！手搖杯喝完撕開封膜 杯底竟有「好多觸角」」

2019-04-20 11:26

皺紙條許願「想長大」下一句話藏滿洋蔥 1.5萬人淚推

2019-04-20 11:05

妙禪在集會上旋轉跳躍獻飛吻 網酸「開演唱會？」

2019-04-20 10:19

鄰居將自家轎車當「垃圾車」 男超崩潰：家人快得憂鬱症

2019-04-20 10:16

男童凌晨打119「阿嬤被機車壓倒在地上」 出色表現救護員也說讚

2019-04-19 19:47

兒在校分享母在家都做這件事 讓她怒譙「渾蛋」

2019-04-19 17:54

影／颮線逼近！澎湖海邊突現超巨大「灘雲」 網嚇：飛碟來了！

2019-04-19 17:05

影／乘客爆遭Uber司機毆打 行車紀錄器還原「誰挑釁在先」

2019-04-19 16:17

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

三樓陽台曬衣遭偷 房東「貴重衣物要自己收好」惹怒房客

2019-04-17 21:48

媽媽好心疼！安親班老師賞國小生巴掌 手指清晰可見

2019-04-17 20:32

倒車車底傳來怪聲 網友下車一看嚇壞「母湯了」

2019-04-17 20:26

店員太貼心嚇壞網友！ 結算多千元竟比對監視器通知客人

2019-04-17 17:23

50元豬排鐵板麵為他「量身訂做」？ 老闆娘暖心料理讓男大生淚崩

2019-04-17 13:57

誤會湯碗有特殊作用 他糗爆光速逃離便當店

2019-04-17 13:03

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

開本田經典台74自撞 八年級生右手噴飛命殞車內

2019-04-21 09:55

高雄九如死亡車禍 19歲男子遭聯結車輾死

2019-04-21 15:25

女乘客對台鐵列車長飆粗口 越南同鄉道歉「很丟臉」

2019-04-21 10:41

警消欲救輕生男子 破門竟見2兒童死亡

2019-04-21 20:24

注意！台南市1至3月十大「吸金」測速照相 一次告訴你

2019-04-21 09:41

影／泰山7歲男童10歲女童雙亡 警籲父親快出面說明

2019-04-21 21:54

有看不完的比基尼？「一句話惹怒海巡人」令人噴飯

2019-04-21 14:46

影／兩童陳屍父親失聯 家屬：夫妻可能復合不明白為何殺子

2019-04-21 22:32

小孩撞破頭鮮血直流 警車應否開道送醫？引網友熱議

2019-04-21 10:05

越女被驗票態度差囂張嗆車長 台鐵局長回應了

2019-04-21 10:52

車廠老闆也遭騙 二手車里程與碼表竟差27萬

2019-04-21 12:41

新北泰山2童死因 疑遭人下藥再勒斃

2019-04-21 21:52

蘆洲長榮路商圈火警 消防隊救出受困5人送醫

2019-04-21 12:54

進香團公然聚賭還打卡 警蒐證偵辦

2019-04-21 17:24

國道3號驚悚意外 男子從10公尺高陸橋墜落摔死

2019-04-21 20:15

泰山雙童命案 校長：孩子優秀乖巧近日無異狀

2019-04-21 21:58

資源回收廠大火 彰化線西鄉工業區黑煙密布

2019-04-21 17:18

影／貨車司機疑闖紅燈撞3機車 女機車乘客彈飛腳骨折

2019-04-21 19:49

順手拿走一包餅乾… 失智退休司法官誤觸法網

2019-04-22 00:20

拒檢落跑竟對警車開槍 他摔地竟還狂拉滑套

2019-04-21 15:42

婦人掉2毒針頭竟判無罪 背後故事很心酸

2019-04-21 17:05

他連撿屍2天得逞不滿足 再邀過夜下場超慘

2019-04-21 20:11

泰山雙童命案疑被勒死 案發時間約中午到傍晚

2019-04-21 22:36

挺韓剃禿頭的高雄業務 為這事遭高市府提告

2019-04-21 22:07

農會員工侵吞194萬稻穀賠856萬元 想討回溢付款被駁回

2019-04-22 01:36

影／娃娃機「當日夾十送」被偷 嫌：以為10元就可拿

2019-04-21 12:47

泰山2童亡父母失聯 校方：姐弟周五正常上下學

2019-04-21 22:08

惡男性侵還亂扯「論及婚嫁」 女孩根本不知結婚意思

2019-04-21 22:53

小姊弟疑遭下藥勒斃 生父失聯涉重嫌

2019-04-21 23:55

「移送書寫4小時還寫不好」 警怨新刑事案件系統超難用

2019-04-21 12:18

偷個百元水龍頭...法官判關7個月

2019-04-21 09:49

影／台北捷運蘆洲站外連開3槍 被捕自稱被放鴿子洩憤

2019-04-21 19:58

不滿護理師要他小聲點 他留名片「下班單挑」吃官司

2019-04-21 10:18

影／酒駕男1晚擦撞3車 肇逃竟跑到超商狂灌水

2019-04-21 13:00

「假援交真詐財！」年輕小伙子想嘿咻買點數險被騙

2019-04-21 09:46

與罹癌前夫復合…監獄婚禮沒婚紗 只有扶持

2019-04-22 00:05

進香團男子攀越陸橋鐵網 墜落國道身亡

2019-04-21 19:44

影／麻將協會死灰復燃又聚賭 警查扣「樂捐箱」抽頭金

2019-04-21 13:44

酒駕累犯百百款 有人房屋被拍 有人存款百萬也不繳錢

2019-04-21 09:58

影／屋內財物屢遭竊他假裝外出智擒 發現室友就是賊

2019-04-21 13:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top