台人遊日本開啟貪便宜模式 網嘆：拜託請自重

2019-04-22 09:31 聯合新聞網 綜合報導



在日本飯店餐廳工作的網友，分享台灣人出國的惡劣行為。示意圖，非新聞當事者。圖／Ingimage 分享 facebook

日本是國人最喜歡的旅遊勝地，有在日本工作的網友，揭發了台灣人出國沒水準的表現。網友引述在日飯店工作朋友的說法，他指出台灣人經常不遵守規定，像是開酒喝沒付開瓶費、偷餐具、浴衣，甚至打包自助餐的餐點，網友表示，日本主管很喜歡台灣人，但「拜託出國請自重」，身為台灣人的他工作起來都覺得很丟臉。

有網友在《爆廢公社二館》轉述朋友說法，他表示最近他工作的地方是旺季，到日本飯店的人大多是台灣觀光團。而當天有團客人至餐廳用餐，不主動支付開瓶費就自己開酒喝，當餐廳員工提醒時，導遊先要求客人收起來，待員工離開後，導遊竟然說「趁他們（員工）不在時再開」。

網友看了十分傻眼，並用中文告訴他們「請不要這樣」，豈料對方竟從冰箱拿兩瓶酒並說「阿不然我買這兩瓶讓你們賺嘛」，網友怒批「這是什麼邏輯？我偷了你兩千再跟你買7百說賠償？」他強調，這全程日本主管、同事全部都知道，只是主管後來表示沒關係，網友無奈的表示「很丟臉，真的很丟臉」。

他更分享，曾經有名旅客帶酒至餐廳，旅客詢問主管可不可以開酒，主管直接讓客人免費開了，網友詢問「我不知道開口有多難啦，我們這邊的日本人都還蠻喜歡台灣人的，有必要這樣用偷偷來的？」

除了上述，網友強調，他工作一年多下來，只有台灣、大陸客人會出現這種問題，要不就是偷打包自助餐，要不就是偷餐具、浴衣，網友文末表示「我希望大家有機會教育身旁可能需要教育的人，作為在第一線作國民外交的人，不要砸自己的招牌」。

而其他網友看完文章後，紛紛留言「我之前做旅館櫃檯，也很多客人休息逾時不肯付逾時費」、「其實台灣大陸水準一樣」、「連好市多停車場長年公告『車尾朝外』都能有遵守障礙了，其他就不用說了」、「出國就是國家的形象代表，請各位有錢出國享受的人，展現高風度水準」。