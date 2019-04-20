鄰居將自家轎車當「垃圾車」 男超崩潰：家人快得憂鬱症

2019-04-20 10:16 香港01 記者李納德／報導



鄰居有「儲物症」，男子崩潰快得憂鬱症。圖／香港01提供 分享 facebook

遇上愛囤積垃圾的鄰居，可說十分不幸，一名男網民在facebook上抱怨，所住大樓有個女住客有收集癖，整天四處找垃圾放在停在樓下的私家車內，一袋袋的垃圾把車尾廂塞爆後，就開始堆疊到車頂上，弄得大樓附近衛生非常差，大白天也有老鼠橫行。男子近日發現該輛私家「垃圾車」突然駛走，內心狂喜之際，才發現這幾天正常環保局派員到來調查，所以鄰居才適時把車駛走，相信避過風頭後又會故態復萌，男子無奈道「家人都快得憂鬱症了」。

男子近日在《爆料公社》發文，分享鄰居的「垃圾車」情況。從上載的照片可見，大樓地下停泊了一輛白色私家車，車尾箱被多袋垃圾塞爆，車尾箱的蓋根本無法關上。男子拍照紀錄了多天的情況，只見車尾箱的垃圾「滿瀉」後，有人就用繩子將垃圾綁在車尾，或者堆疊至車頂，情況十分恐怖。

樓主稱，連續一兩個月來，大樓門前都停着這輛車，車上整天堆滿垃圾，但兩天前車子突然駛走，令街道變得乾淨，「好想幫她拍拍手」。但歡樂的時光過得特別快，原來環保局派了近10人到附近巡查，鄰居猜測鄰居可能想避查而特意把車先行駛走。樓主感嘆最近出門時都要拍一張照，「為了自己的環境、安寧，我不得不這麼做」、「家人都快得憂鬱症了」。

有網民稱認出囤積垃圾的女人，估計她是撿物資作回收賺錢。樓主補充，該鄰居不光在車外放垃圾，就連車廂後座、副駕駛座都塞滿，「現在回收應該不好賺吧？她都亂收，便當盒、塑膠罐，污水就留在我們巷道，臭死了」。樓主曾向相關部門投訴，但只獲回覆房屋外的東西只要不落地，也沒有違法就沒法規管。大樓住客曾向涉事婦人反映意見，要求她不要收囤積垃圾，但她只回一句稱「我又沒撞死人」，反而委屈稱被欺負。據樓主的觀察，該婦人每晚11時就會出外收集垃圾，然後回到大廈樓下，整理到凌晨5、6時。

另有人解釋，環保局的人收到投訴後，一般會先通知當事人在限期內清走垃圾，「很簡單啊，環保局限定自行清理，再約日期複檢，複檢把東西車開走，環保人員走再開回家啊」，所以治標不治本，只會乾淨一兩天。亦有人網民表示，相信該婦人患了「囤積症」，如果自己不肯求助或改善，旁人就很難處理，故十分同情樓主苦況。

惡鄰居在環保局檢查時故意將車開走，男子只好每天紀錄鄰居惡行。圖／香港01提供 分享 facebook

住戶指出惡鄰居每晚11點上街蒐集垃圾，待天亮才回房休息。圖／香港01提供 分享 facebook

延伸閱讀：

台女用空氣清新機半年 拆開換濾網勁崩潰：到底在用什麼過濾？

【ABCT冠軍盃賽】修頓ACTION2019決賽爭奪 Jumper全程直播

文章授權轉載自《香港01》