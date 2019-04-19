男童凌晨打119「阿嬤被機車壓倒在地上」 出色表現救護員也說讚

2019-04-19 19:47 聯合新聞網 綜合報導



就讀小四的兒子凌晨發現阿嬤被機車壓倒在地後，打119送阿嬤到醫院。示意圖／聯合報系資料照 分享 facebook

好懂事的小孩！一名媽媽分享，還好就讀小四的兒子警覺性高，由於自己值大夜班不在家，是兒子凌晨發現阿嬤被機車壓倒在地後，打119送阿嬤到醫院，連EMT（緊急醫療救護員）都誇讚真的很棒！

網友在臉書《爆廢公社》分享，由於工作關係，今日凌晨4點她在值班時，國小四年級兒子打電話來告訴她，睡到一半起來上廁所的時候，發現阿嬤不在房間內，下樓一看竟然被機車壓倒在地上。雖然原PO當下也很著急，但因為無法立刻請假離開公司，所以請兒子打119送阿嬤就醫，之後才趕到醫院與他們會合。原PO表示，當時送阿嬤到醫院的救護員，都對她的兒子印象深刻，認為他小小年紀遇到突發狀況，還能即時打電話通知119到家裡，真的表現得很棒，特地買了一瓶阿華田要獎勵他。