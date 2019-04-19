男童凌晨打119「阿嬤被機車壓倒在地上」 出色表現救護員也說讚
好懂事的小孩！一名媽媽分享，還好就讀小四的兒子警覺性高，由於自己值大夜班不在家，是兒子凌晨發現阿嬤被機車壓倒在地後，打119送阿嬤到醫院，連EMT（緊急醫療救護員）都誇讚真的很棒！
網友在臉書《爆廢公社》分享，由於工作關係，今日凌晨4點她在值班時，國小四年級兒子打電話來告訴她，睡到一半起來上廁所的時候，發現阿嬤不在房間內，下樓一看竟然被機車壓倒在地上。雖然原PO當下也很著急，但因為無法立刻請假離開公司，所以請兒子打119送阿嬤就醫，之後才趕到醫院與他們會合。原PO表示，當時送阿嬤到醫院的救護員，都對她的兒子印象深刻，認為他小小年紀遇到突發狀況，還能即時打電話通知119到家裡，真的表現得很棒，特地買了一瓶阿華田要獎勵他。
原PO兒子冷靜的表現，不只是救護人員稱讚，網友也認為「警覺心夠高、也夠冷靜的孩子！很優秀！」、「媽媽的教育也很成功，孩子會隨時注意家中長輩的狀況」、「記得第一次打119是看到路邊車禍報案，緊張到說話語無倫次，弟弟能完整表達救到人，真的很棒」、「祝阿嬤早日康復」。除此之外，原PO也補充阿嬤的近況，表示「謝謝大家的關心，阿嬤目前還需要住院觀察中，兒子已經讓爺爺帶回家好好休息了，弟弟也謝謝大家給他的稱讚與鼓勵。」
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