親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

中國全面淪陷 海南爆發非洲豬瘟疫情

記者悄悄話／郭董跟韓總誰懂經營？四個財務數字比一比

男童凌晨打119「阿嬤被機車壓倒在地上」 出色表現救護員也說讚

2019-04-19 19:47聯合新聞網 綜合報導

就讀小四的兒子凌晨發現阿嬤被機車壓倒在地後，打119送阿嬤到醫院。示意圖／聯合報...
就讀小四的兒子凌晨發現阿嬤被機車壓倒在地後，打119送阿嬤到醫院。示意圖／聯合報系資料照
分享

好懂事的小孩！一名媽媽分享，還好就讀小四的兒子警覺性高，由於自己值大夜班不在家，是兒子凌晨發現阿嬤被機車壓倒在地後，打119送阿嬤到醫院，連EMT（緊急醫療救護員）都誇讚真的很棒！

網友在臉書爆廢公社》分享，由於工作關係，今日凌晨4點她在值班時，國小四年級兒子打電話來告訴她，睡到一半起來上廁所的時候，發現阿嬤不在房間內，下樓一看竟然被機車壓倒在地上。雖然原PO當下也很著急，但因為無法立刻請假離開公司，所以請兒子打119送阿嬤就醫，之後才趕到醫院與他們會合。原PO表示，當時送阿嬤到醫院的救護員，都對她的兒子印象深刻，認為他小小年紀遇到突發狀況，還能即時打電話通知119到家裡，真的表現得很棒，特地買了一瓶阿華田要獎勵他。

原PO兒子冷靜的表現，不只是救護人員稱讚，網友也認為「警覺心夠高、也夠冷靜的孩子！很優秀！」、「媽媽的教育也很成功，孩子會隨時注意家中長輩的狀況」、「記得第一次打119是看到路邊車禍報案，緊張到說話語無倫次，弟弟能完整表達救到人，真的很棒」、「祝阿嬤早日康復」。除此之外，原PO也補充阿嬤的近況，表示「謝謝大家的關心，阿嬤目前還需要住院觀察中，兒子已經讓爺爺帶回家好好休息了，弟弟也謝謝大家給他的稱讚與鼓勵。」

EMT認為原PO兒子小小年紀遇到突發狀況能即時打電話通知119，特地買了一瓶阿華...
EMT認為原PO兒子小小年紀遇到突發狀況能即時打電話通知119，特地買了一瓶阿華田要獎勵他。圖擷自／《爆廢公社》
分享

爆廢公社
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

兒在校分享母在家都做這件事 讓她怒譙「渾蛋」

2019-04-19 17:54

影／颮線逼近！澎湖海邊突現超巨大「灘雲」 網嚇：飛碟來了！

2019-04-19 17:05

影／乘客爆遭Uber司機毆打 行車紀錄器還原「誰挑釁在先」

2019-04-19 16:17

媽祖有多忙？默娘LINE對話大公開：郭董、柯P、韓國瑜都是好友？

2019-04-18 20:00

三樓陽台曬衣遭偷 房東「貴重衣物要自己收好」惹怒房客

2019-04-17 21:48

媽媽好心疼！安親班老師賞國小生巴掌 手指清晰可見

2019-04-17 20:32

倒車車底傳來怪聲 網友下車一看嚇壞「母湯了」

2019-04-17 20:26

店員太貼心嚇壞網友！ 結算多千元竟比對監視器通知客人

2019-04-17 17:23

50元豬排鐵板麵為他「量身訂做」？ 老闆娘暖心料理讓男大生淚崩

2019-04-17 13:57

誤會湯碗有特殊作用 他糗爆光速逃離便當店

2019-04-17 13:03

單親媽憂四孩無飯可吃 暖男見狀連夜奔波送物資

2019-04-16 19:19

不是第一次！賣場誣賴客人偷東西 好心勸阻被嗆「少管閒事」

2019-04-16 17:24

她和警察約會結局好尷尬 「會不會被當現行犯抓起來？」

2019-04-16 10:43

洗插秧機遭嫌「又髒又臭」 農夫高EQ回應受網友推崇

2019-04-15 19:47

5歲童商場嬉戲撞到人 恐龍爸媽竟批對方「沒教養」

2019-04-15 15:33

買蛋捲冰淇淋2次大小不一 高嘉瑜要「麥當勞踹共」

2019-04-15 13:32

找零被丟桌上 工人PO手掌照怨：沒有我哪來的電可以用

2019-04-15 13:22

老公奧迪被前女友坐過 她霸氣換車引網友論戰

2019-04-15 09:40

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

賣肉羹賺逾億 7度遷戶籍逃稅千萬

2019-04-19 01:23

500萬套房變凶宅 死者母親一招讓房東求償無門　　　

2019-04-19 12:06

男稱「阿姨對不起 我要搶劫」竟斷婦人手筋砍到毀容

2019-04-19 08:08

高雄AIP數位家電驚傳惡性倒閉上億元 500多人受害

2019-04-18 21:36

要介紹兒子給她當男友 老爸卻先帶她上摩鐵

2019-04-18 22:10

影／可怕！嘉義廂型車疑酒駕 逆向連撞4車釀4傷

2019-04-19 12:04

狂風暴雨吹倒帳篷壓傷學生 旗美高中10名學生送醫

2019-04-19 17:04

周湯豪《帥到分手》控黃乙真抄襲 符合合理使用不起訴

2019-04-19 11:14

高雄市議員競選總部燒毀 黃文志與父25年競總變灰燼

2019-04-19 15:00

影／八年級生淋熱水暴力討債 要被害人自慰給他看

2019-04-19 13:18

董娘遭擄案法官轟檢偷塞逮捕書 重新開庭還檢清白

2019-04-19 13:57

李晶玉不滿被報A健保 華視舉政大校長娶媳案辯駁

2019-04-19 12:33

砂石車奪命 23歲男大生命喪高雄鳳仁路

2019-04-19 11:37

台灣民政府桃園地院集結宣示：收回台澎行政管轄權

2019-04-19 13:01

三重公寓火警竄濃煙火光 2名住戶遭燒傷送醫

2019-04-18 22:15

台新金三名員工涉內線 檢方命交保

2019-04-19 17:38

兒在校分享母在家都做這件事 讓她怒譙「渾蛋」

2019-04-19 17:54

影／AIP數位家電惡性倒閉 消費者陸續報案

2019-04-19 12:59

影／乘客爆遭Uber司機毆打 行車紀錄器還原「誰挑釁在先」

2019-04-19 16:17

離職又當房仲前東家索賠 法官：競業禁止太不公平

2019-04-19 15:47

詐團2千萬誘惑 投資380萬想抽腿 阿兵哥遭恐嚇

2019-04-19 01:34

梁男砍斷母頭顱拋下12樓 胞姊懷疑他吸毒傷腦盼別判死

2019-04-19 12:17

影／台中中年男無故抱幼童 家長彼此警告多注意

2019-04-19 11:21

暖暖交流道南下路段車禍 駕駛失去生命跡象

2019-04-19 17:38

酒駕罰鍰6萬元未繳 房屋遭查封立刻付款

2019-04-19 15:46

因為肉圓沒加辣施暴 肉圓爸一句話回應媒體

2019-04-19 15:36

密醫搞出人命 律師勸還醫藥費119萬「只有好處」

2019-04-18 22:34

嘉義校車與4輛汽機車連環車禍 4人受傷送醫

2019-04-19 09:08

姐弟戀壓力？ 離婚夫妻摩鐵燒炭亡

2019-04-19 01:29

偽刻中大校長印章申請電話服務 育成中心前經理被起訴

2019-04-19 09:14

意外？人為？ 社區警衛室氣爆 保全燒成焦屍

2019-04-19 01:25

涉掏空1.8億 股市金釵葉美麗500萬交保

2019-04-18 23:38

搓乳女檢察官莊珂惠羞辱越配 被記警告一支

2019-04-19 16:10

影／小黃運將恍神 撞傷復康巴士司機還撞斷消防栓

2019-04-19 14:32

谷阿莫被控侵犯著作財產權 律師辯：詼諧仿做無罪

2019-04-19 11:35

3歲女童暗夜街頭哭泣 下班警經過當「保母」助返家

2019-04-19 18:01

包庇牛郎店 5警被追加起訴

2019-04-19 01:38

同鄉下訂 外籍移工接單偷車做無本生意

2019-04-19 12:11

走出會議室就被貨車撞飛 機械工廠主管傷重不治

2019-04-19 16:13

【即時短評】擄人勒贖捉放曹 法官PO網自辯最傷司法

2019-04-19 17:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top