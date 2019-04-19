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許志安爆遭仙人跳？小三傳花40萬設局疑點曝光

影／乘客爆遭Uber司機毆打 行車紀錄器還原「誰挑釁在先」

2019-04-19 16:17聯合新聞網 綜合報導

17日有一位網友指控Uber司機不只車速過快、急彎急煞，還在下車時追打自己，該話...
17日有一位網友指控Uber司機不只車速過快、急彎急煞，還在下車時追打自己，該話題在網路上迅速發酵。示意圖／聯合報系資料照
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由於Uber設有司機與乘客互評機制，因此以優秀的服務品質受到使用者歡迎，但17日有一位網友指控Uber司機不只車速過快、急彎急煞，還在下車時追打自己，因此決定到醫院驗傷並提告傷害。此事件搭上近期Uber爭議熱潮，在網路上迅速發酵，而Uber司機也上傳行車紀錄器還原現場，多數網友認為，是指控司機的原PO挑釁在先，表示「時速30公里還要再慢，你怎麼不騎腳踏車就好」，質疑根本是原PO故意找碴。

原PO於17日在論壇《mobile01》發文，以「我被Uber司機攻擊了」為標題，說明自己在Uber系統遇到一位惡質司機。原PO表示當天下午搭乘Uber時，早已確實告知司機自己不趕時間，可是對方卻從他上車起就不斷急踩油門又煞車，甚至在通過十字路口時未減速，差點撞上一名女學生，讓他在後座又驚又怕。因此他再次勸導司機，就算對方開車技術很好，還是應安全為上、慢慢開，沒想到這位司機惱羞成怒要他下車，原PO認為對方罵三字經情緒不穩，因此在匆忙下車時沒關好車門，司機竟到馬路上追打他，才讓他決定報警討公道。

事件在網路上引起話題後，Uber司機也公開行車紀錄器，影片清楚紀錄了該名乘客從上車後，就不斷強調他「開太快」，也沒有司機趕乘客下車一事，反而是對方在到達目的地後遲遲不下車，又再對他說「開車不要像學生、那麼急躁」，但司機認為自己時速都僅30公里，因此雙方爆發口角，並在原PO下車後，因為沒有關上車門，兩人又發生肢體衝突。雖然對話過程中司機飄出髒話，然而原PO對司機說「替你媽感到難過」、「社會敗類」等句子，被其餘網友認為更沒有禮貌。

影片曝光後，網路風向大逆轉，網友認為「司機開很慢了，差點撞到女生是因為她邊走邊看手機還要過不過的」、「乘客太小題大作了，一直批評別人，人家當然會不開心啊，況且也沒有趕乘客下車，是乘客自己說靠邊停的」、「先開口說到人家母親，又說人家是社會敗類，被打活該啦」、「賺你沒多少錢，還要沿路被你嫌，這種乘客還是走路好了」。

原PO則是在mobile01回應，表示「打人就是不對，我也已提吿傷害」、「司機的影片並沒有錄到他第一次於7-11門口出拳打我的畫面，影片中推我的是他第二次的攻擊。我也沒有砸車，那是我為了阻攔他離去二人強開關門的聲音，我可以接受批評我的聲音，文章我也不會刪除，但我不打算再回應任何留言，接下來就讓司法來決定誰是誰非了。」

17日有一位網友指控Uber司機不只車速過快、急彎急煞，還在下車時追打自己在網路...
17日有一位網友指控Uber司機不只車速過快、急彎急煞，還在下車時追打自己在網路上迅速發酵。圖擷自／mobile01
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