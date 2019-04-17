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三樓陽台曬衣遭偷 房東「貴重衣物要自己收好」惹怒房客

2019-04-17 21:48聯合新聞網 綜合報導

有網友抱怨租屋處常常發生衣物被偷，誇張的是小偷連「內褲」也不放過，讓他不堪其擾。...
有網友抱怨租屋處常常發生衣物被偷，誇張的是小偷連「內褲」也不放過，讓他不堪其擾。示意圖／聯合報系資料照
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許多人在租屋時，為了省下一點房租費用，會選擇與多人合宿，租雅房或是小套房，雖然各自的房間都有門鎖，但難免會有與他人共用的公共空間。有網友抱怨，他租屋處的洗衣機、曬衣陽台是共用的，但卻常常發生衣物被偷，誇張的是小偷連「內褲」也不放過，讓他不堪其擾。

網友在臉書《爆怨公社》上怒批房東不盡責，他說明，自己在外租套房生活，而洗衣機和陽台是共用的，但最近幾個月一直發生衣服被偷的狀況，原PO盤點，總共不見了1條牛仔褲、3條內褲、1件長袖上衣、3件短袖T恤以及好幾雙襪子，氣得他找房東反應。原PO告訴房東，將衣服晾在三樓陽台遭偷的情形後，房東卻只回「是外面的人進來偷的」，並要他貴重的衣物應該保管好不要曬在外面，但願意補貼他被偷的上千元衣服。

原PO認為，公共空間竟然能讓外人闖入偷東西，非常「扯」，且房東完全沒有提出具體解決方案，讓他質疑「所以以後衣服還有被偷的可能，我要一直花錢買衣服嗎」。大部分網友認為，在外租屋衣物被偷很常發生，當事人應該更小心，尤其房東願意補貼金錢「很佛心了」，但亦有網友認為，「外人可以跑到原PO房子的陽台也是蠻誇張的，三樓是怎麼上去的」、「還是要裝監視器才能抓到兇手，不能姑息」、「如果今天原PO是女生，還會有這麼多人覺得房東只要補貼就好嗎？」

網友PO上自己與房東的對話紀錄。圖擷自／《爆怨公社》
網友PO上自己與房東的對話紀錄。圖擷自／《爆怨公社》
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偷竊租屋房東
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