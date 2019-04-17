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媽媽好心疼！安親班老師賞國小生巴掌 手指清晰可見

2019-04-17 20:32聯合新聞網 綜合報導

只因男童與同學發生爭吵後，對班主任態度不佳、無意間打掉對方手機，班主任竟然重打男...
只因男童與同學發生爭吵後，對班主任態度不佳、無意間打掉對方手機，班主任竟然重打男童巴掌。圖擷自／臉書
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真的很讓人心疼，一位朱姓小姐在網路上分享，因為自己與國小三年級的兒子是單親家庭，為了工作她需要把親愛的孩子託付給一家「兒童課後照顧服務中心」，沒想到只因兒子與同學發生爭吵後，對班主任態度不佳、無意間打掉對方手機，班主任竟然重打男童巴掌，臉頰處清晰可見紅腫掌印，讓這位媽媽難以接受，質問「怎麼有如此狠心的人？」

這起誇張的事件發生於8日，朱小姐晚上10點到安親班接兒子回家後，發現兒子的臉頰、脖子有多處紅腫，臉上還有一條很長的刮痕及擦傷，而對孩子施加暴力的人正是當班主任，讓朱小姐看了很是心疼，連忙帶兒子到醫院醫治並驗傷。兒子告訴她，事情的起因僅僅是他有一位女同學很喜歡他的筆，因此他告訴同學可以借她使用幾天，不料她直接將這支筆送給別人，朱小姐兒子在向同學要回筆時發生爭執，吸引班主任前來查看。

原本只是小孩子之間的爭吵，但班主任以朱小姐兒子態度不佳為由，拿出手機錄影，威脅要傳給媽媽看他的「態度」，朱小姐描述「我兒子拒絕便要他不要錄影，但男主任沒停手還是要拍」，一氣之下他的兒子拿書本想阻止老師繼續錄影，不小心把他的手機摔到地上，男主任便徒手賞了朱小姐兒子一個巴掌，小孩承受不了大人的手勁，踉蹌時臉部撞擊桌角擦傷，臉頰也腫起一個手印，可見當時班主任用力之猛。

「手機壞了我們可以賠，但孩子如果耳聾或者腦震盪這是一輩子，我一個單親媽媽該怎麼辦？」朱小姐認為，雖然她兒子對待老師的態度不好，但怎麼可以忍心對一個孩子下手，尤其為人師表，當孩子情緒失去控制時，教育者怎麼可以比一個孩子還沒有理智？老師對國小學童動手，讓許多網友無法諒解，有人認為「安親主任的處理方式真的非常的不妥，你不拿手機拍攝，孩子會拿簿子揮嗎？這種應對是在教育嗎？是在跟孩子敵對吧！很心疼這孩子」。

安親班
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