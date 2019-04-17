50元豬排鐵板麵為他「量身訂做」？ 老闆娘暖心料理讓男大生淚崩

2019-04-17 13:57 聯合新聞網 綜合報導



老闆娘為他量身訂做豬排鐵板麵，讓他吃到飽。示意圖，報系資料照 分享 facebook

台灣社會的溫暖無處不在。近日一名男大生在網路上分享自己的生活經驗。原本家裡開工廠在一夕間倒閉，使他常靠吃吐司渡日，兩位好心的室友也會假藉各種理由請他吃飯。在一次偶然的機緣，他發現一間牛排店賣50元的豬排鐵板麵，解決他吃飯的經濟壓力，但他的室友卻埋怨吃不飽。直到老闆娘向他吐實原因，男大生感動地說「等我出社會賺大錢絕對要回來報答」！

這名男大生在《Dcard》表示，自己家裡經營的工廠不幸倒閉，為籌措學費及家裡的債務必須打工努力賺錢，幾乎每星期都只能仰賴啃吐司過日子。但幸運的是，他有兩位熱心的室友，總會假裝跟他玩打賭遊戲，想盡辦法請他吃飯。

一名男大生在網路上分享個人故事，因為家中一夕間破產，使他常靠吃吐司渡日。但一間牛排店好心賣50元的豬排鐵板麵，讓他吃一餐抵兩餐，得知店家的真實原因後，讓男大生淚崩。圖／翻攝自Dcard 分享 facebook

不過，原PO還是會四處尋找較平價的店面用餐，避免成為友人的包袱。有一次，他意外發現一間招牌寫著豬排鐵板麵只要50元的老舊的牛排店，開心外帶回宿舍享用。沒想到，一打開餐盒，就看到比鐵板麵麵機更大的豬排，還另附湯附飲料，令他直呼根本可以一餐抵兩餐，也解決了他每天吃吐司的煩惱。

然而，當原PO的室友去用餐時，卻埋怨該店家的豬排不僅超小塊，連飲料和湯都沒附，完全吃不飽，讓原PO覺得很困惑。於是，兩人在隔天分別向店家買豬排鐵板麵外帶，份量真的差非常多。

知道無法再繼續隱瞞的老闆娘，不斷向男大生道歉，還只好一五一十地告訴他緣由。經營小餐館的她看過無數的客人，第一次見原PO光顧時，就發現他拿著坑坑巴巴的水壺，猜想可能是因為原PO沒錢無法更換，外加原PO的背包、外套都很舊，穿的其中一隻鞋子還有點開口笑。原PO每次用餐都點較為便宜的豬排鐵板麵，讓老闆娘更篤定原PO是因為口袋不深，才無法點較貴的料理，便暗自幫原PO的餐點加量不加價。

瞭解老闆娘的用心良苦後，男大生也不斷向她道謝，紅著眼眶說「等我出社會賺大錢絕對要回來報答」！他與室友二人回到宿舍後，心懷感激地吃下溫暖的豬排鐵板麵，將箇中滋味銘記在心頭。許多網友紛紛按讚留言，「要記得讓這份愛延續下去」、「真的苦過才能懂得苦的心酸」、「恭喜你遇到社會上的好人，以後一定要記得回去感謝幫你的阿姨」。