誤會湯碗有特殊作用 他糗爆光速逃離便當店

2019-04-17 13:03 聯合新聞網 綜合報導



一名網友到便當店，卻錯把湯碗當作零錢碗，將錢投進去。非當事便當店。聯合報系資料照片。 分享 facebook

你曾經做過什麼糗事嗎？一名網友分享之前到便當店錯把湯碗當「零錢專用碗」，順手將零錢放入碗中，直到店員表示這是給他裝湯的碗，瞬間像被五雷轟頂，糗到拿完便當飛速閃人。

這名網友在PTT「笨版」分享自己到便當店的糗事。他提到當天點了一個75元的雞腿便當，正在掏錢時，女店員遞了一個紙碗到檯面上，當下他不曉得哪根筋不對，心想「天哪，現在便當店也這麼高級了嗎？」以為這是為了避免跟客人在付錢找零時，碰觸到手而準備的錢盤。心下還讚嘆「用這種便當店特有的紙碗，真有特色！」於是便把零錢放進紙碗裡。

沒想到此時店員臉色一沉說：「這個是給你裝那邊的湯的。」並順手把碗裡的零錢拿起來。這時原po才有如五雷灌頂的清醒過來，趕忙拎起便當和店員說「謝謝，不好意思...」然後快速地逃走了。原po表示自己不是故意的，希望店員不會覺得自己把她當乞丐在調侃，更拜託神明保佑「店員不要殺了我啊！」而慶幸的是，當時並非尖峰時段，沒有其他客人。

網友看完這段經歷，大笑直說「客官請打賞」、「加料總是CP值高」，也有網友表示自己「有時候也會壞掉，做出類似的事」，更有網友表示「曾經看牙時把漱口杯的水喝光」。