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單親媽憂四孩無飯可吃 暖男見狀連夜奔波送物資

2019-04-16 19:19聯合新聞網 綜合報導

吳大哥得知單親媽的家庭狀況後，連夜奔波將物資送到單親媽家中。圖片來源／臉書社團《...
吳大哥得知單親媽的家庭狀況後，連夜奔波將物資送到單親媽家中。圖片來源／臉書社團《花蓮同鄉會》
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人間處處有溫情！花蓮一名單親媽媽獨自撫養四個小孩，因找不到工作又面臨房租壓力，頓時讓她陷入困境，連孩子的三餐都成了問題。走投無路之下，這名單親媽媽便透過臉書，向以愛心出名的吳姓大哥求助，吳大哥一接到訊息，二話不說直接送物資到單親媽的家中，還帶一家人到附近飽餐一頓，暖心的行為也受到網友一致好評。

花蓮一名單親媽媽獨自撫養四名孩子，因目前失業找不到工作，讓單親媽付不出17000元的房租，又因孩子們都還在就學階段，開銷相當大，甚至連讓孩子吃一頓飯的錢都沒有，生活相當困頓，讓單親媽不知如何是好。走投無路之下，單親媽便透過網路，私訊一名以愛心出名的吳姓大哥，詢問他申請補助的相關辦法，吳大哥一聽到單親媽的家庭狀況，竟二話不說「雪中送炭」。

吳大哥一句「等我20分鐘」，便將物資送到單親媽的家中，隨後他還帶著四個孩子出去吃飯，為他們填飽肚子。吳大哥也將此事分享到《花蓮同鄉會》臉書社團，他在文中寫道，「臨時收到求救，沒有想太多，先到倉庫拿物資過去，再帶孩子們出來吃飯，大人可以餓，孩子不行」，隨後更協助詢問申請補助的相關辦法。

網友看見貼文後，也紛紛留言感謝吳大哥的愛心，「吳大哥佛心來的，謝謝你！」、「好人有好福氣，願你事事如意」、「花蓮之光，感恩有你！」、「花蓮有你真好，花蓮人就是這麼友善」，也有網友熱情的表示，「有需要水果嗎？」、「如果這位媽媽願意、肯吃苦，我能給她一支釣竿，教她如何釣魚」。

事件曝光後，許多單位及朋友也伸出援手幫助這家人，吳大哥也發文表示，「當一個案家被報導出來，大家的目光都放在這裡，注入的物資、金錢，往往會多到大家無法想像」，一方面感謝大家的幫忙，一方面也呼籲大眾，社會中仍有許多需要幫助的家庭。

吳大哥更帶著單親媽的四個孩子，一起到外頭吃飯，讓他們飽餐一頓。圖片來源／臉書社團...
吳大哥更帶著單親媽的四個孩子，一起到外頭吃飯，讓他們飽餐一頓。圖片來源／臉書社團《花蓮同鄉會》
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