不是第一次！賣場誣賴客人偷東西 好心勸阻被嗆「少管閒事」

2019-04-16 17:24 聯合新聞網 綜合報導



美式大賣場控顧客行竊，無辜的陳姓消費者被推倒在地，事後警方檢視，陳無未結帳商品。圖／讀者提供 分享 facebook

台中美式連鎖大賣場在13日傳出消費糾紛，只因賣場員工懷疑陳姓顧客偷竊商品，竟將他團團圍住並爆發肢體衝突。此事件在網路上引起熱烈討論，有網友表示，類似情節早已不是第一次發生，因為許多人的想法都是「讓人家檢查一下又不會怎樣」，若是顧客不願接受賣場員工盤查，反而是心裡有鬼，但等到誤會澄清後，賣場員工就當作沒有事情，讓過去曾親身經歷相似場景的原PO相當傻眼。

原PO在PTT上表示，之前他曾在賣場結帳時，目睹賣場員工將一位看起來不滿20歲的男子攔下，指稱「看到他行竊」，由於該名男子說話不太順暢，當越來越多看熱鬧的民眾聚集時，他反而更慌張，想趕快離開，但被賣場員工與警衛阻止，甚至有「義憤填膺」的民眾上前要搶下他的包包給賣場員工檢查，將該名男子正面撲倒在地，聯合賣場員工試圖扯下他的後背包。

不只如此，原PO描述，當時有許多圍觀民眾為賣場員工說話，紛紛勸男子將偷竊的東西交出來，跟他說「偷東西不好啦，快點把東西交出來就沒事了」，亦有人諷刺道「沒偷幹嘛怕檢查，遮遮掩掩一定是作賊心虛」。原PO認為，台灣是法治的民主國家，無論該名男子有沒有偷東西，都不應該讓賣場員工私下強迫消費者打開包包檢查，「要搜身要抓賊也應該要找警察來」。

因此原PO在當下要求賣場報警，表示「你們這樣犯了強制罪，而且可能有公然侮辱，要也是請警察來處理」。等到警察到場後，男子主動打開包包，包包裡根本沒有賣場的商品，只有一盆因為推擠時被打破的花盆，男子才結巴表示，這是給他阿公的禮物，他只是想要買蝴蝶結。而剛剛理直氣壯質疑男子的圍觀群眾，看到是賣場員工搞烏龍卻不發一語，連賣場主管也是跟警察解釋完後，就直接走了。

最讓原PO生氣的是，當時他質疑賣場員工「把人家壓制在地上弄壞了別人的東西，還在那邊說人家是小偷，一句誤會就沒關係了喔」，卻慘遭無視，讓他十分無言。即便事件發生時，沒有人為原PO聲援，甚至還有歐巴桑對他說「校年郎（年輕人）少管閒事」。

但網友都十分讚揚原PO的勇氣與正義感，表示「社會上需要多一點像你的人」、「你做得很好，不是每個人都有勇氣幫忙的」、「聽起來主管很有問題」、「希望你的故事可以影響更多的人」、「嗆你少管閒事，你可以回他，路見不平拔刀相助」、「一堆自以為正義不遵守法治精神的老人」、「歐巴桑應該全部植入晶片管制」。