親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

面對政治幹話攻勢 力求直球對決與火燒內院

不是第一次！賣場誣賴客人偷東西 好心勸阻被嗆「少管閒事」

2019-04-16 17:24聯合新聞網 綜合報導

美式大賣場控顧客行竊，無辜的陳姓消費者被推倒在地，事後警方檢視，陳無未結帳商品。...
美式大賣場控顧客行竊，無辜的陳姓消費者被推倒在地，事後警方檢視，陳無未結帳商品。圖／讀者提供
分享

台中美式連鎖大賣場在13日傳出消費糾紛，只因賣場員工懷疑陳姓顧客偷竊商品，竟將他團團圍住並爆發肢體衝突。此事件在網路上引起熱烈討論，有網友表示，類似情節早已不是第一次發生，因為許多人的想法都是「讓人家檢查一下又不會怎樣」，若是顧客不願接受賣場員工盤查，反而是心裡有鬼，但等到誤會澄清後，賣場員工就當作沒有事情，讓過去曾親身經歷相似場景的原PO相當傻眼。

原PO在PTT上表示，之前他曾在賣場結帳時，目睹賣場員工將一位看起來不滿20歲的男子攔下，指稱「看到他行竊」，由於該名男子說話不太順暢，當越來越多看熱鬧的民眾聚集時，他反而更慌張，想趕快離開，但被賣場員工與警衛阻止，甚至有「義憤填膺」的民眾上前要搶下他的包包給賣場員工檢查，將該名男子正面撲倒在地，聯合賣場員工試圖扯下他的後背包。

不只如此，原PO描述，當時有許多圍觀民眾為賣場員工說話，紛紛勸男子將偷竊的東西交出來，跟他說「偷東西不好啦，快點把東西交出來就沒事了」，亦有人諷刺道「沒偷幹嘛怕檢查，遮遮掩掩一定是作賊心虛」。原PO認為，台灣是法治的民主國家，無論該名男子有沒有偷東西，都不應該讓賣場員工私下強迫消費者打開包包檢查，「要搜身要抓賊也應該要找警察來」。

因此原PO在當下要求賣場報警，表示「你們這樣犯了強制罪，而且可能有公然侮辱，要也是請警察來處理」。等到警察到場後，男子主動打開包包，包包裡根本沒有賣場的商品，只有一盆因為推擠時被打破的花盆，男子才結巴表示，這是給他阿公的禮物，他只是想要買蝴蝶結。而剛剛理直氣壯質疑男子的圍觀群眾，看到是賣場員工搞烏龍卻不發一語，連賣場主管也是跟警察解釋完後，就直接走了。

最讓原PO生氣的是，當時他質疑賣場員工「把人家壓制在地上弄壞了別人的東西，還在那邊說人家是小偷，一句誤會就沒關係了喔」，卻慘遭無視，讓他十分無言。即便事件發生時，沒有人為原PO聲援，甚至還有歐巴桑對他說「校年郎（年輕人）少管閒事」。

但網友都十分讚揚原PO的勇氣與正義感，表示「社會上需要多一點像你的人」、「你做得很好，不是每個人都有勇氣幫忙的」、「聽起來主管很有問題」、「希望你的故事可以影響更多的人」、「嗆你少管閒事，你可以回他，路見不平拔刀相助」、「一堆自以為正義不遵守法治精神的老人」、「歐巴桑應該全部植入晶片管制」。

警察偷竊公然侮辱PTT
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

她和警察約會結局好尷尬 「會不會被當現行犯抓起來？」

2019-04-16 10:43

洗插秧機遭嫌「又髒又臭」 農夫高EQ回應受網友推崇

2019-04-15 19:47

5歲童商場嬉戲撞到人 恐龍爸媽竟批對方「沒教養」

2019-04-15 15:33

買蛋捲冰淇淋2次大小不一 高嘉瑜要「麥當勞踹共」

2019-04-15 13:32

找零被丟桌上 工人PO手掌照怨：沒有我哪來的電可以用

2019-04-15 13:22

老公奧迪被前女友坐過 她霸氣換車引網友論戰

2019-04-15 09:40

遭警鳴笛駕駛乖乖停車 結果被全路口人車看笑話

2019-04-13 14:00

女房客嫌熱水器太醜退租 網友怨「女生毛很多」

2019-04-13 13:10

同學懷孕得腦瘤 她出言安慰卻遭嗆：看妳健康我很難過

2019-04-12 21:46

韓式辣椒醬「蟑螂藏罐底」 店家衛生問題超噁心

2019-04-12 21:38

用夾鏈袋分裝奶粉帶出國 他驚呼：像去賣藥一樣！

2019-04-12 17:48

天才！停車沒紙筆留電話 車主放「麻將」輕鬆解決

2019-04-12 16:11

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

不孕症名醫疑小跑步闖紅燈 慘遭外送騎士撞擊身亡

2019-04-15 19:05

看完拳頭硬了！ 員警前方開單 他在後方抽動猥褻

2019-04-16 10:15

影／美式賣場推人控行竊 被害人：身有12萬以為搶劫

2019-04-16 11:39

不孕症名中醫陳俊明車禍過世 中醫界同表惋惜

2019-04-15 19:17

壓嬰不只1人 托嬰中心勒令停業1年

2019-04-16 00:27

她和警察約會結局好尷尬 「會不會被當現行犯抓起來？」

2019-04-16 10:43

驚魂！4億債務糾紛喬不攏 日式餐廳董娘遭擄10小時

2019-04-16 10:55

普悠瑪又出事！瑞芳平交道與小客車撞擊 南北雙向暫停

2019-04-15 22:53

洗插秧機遭嫌「又髒又臭」 農夫高EQ回應受網友推崇

2019-04-15 19:47

影／他後方猥褻開單警 警譁然：另一警在做甚麼？

2019-04-16 13:31

捷運色狼驚爆為泰山區長？ 區長：對我造成傷害

2019-04-16 12:35

普悠瑪瑞芳撞車 小客車駕駛：車故障停平交道

2019-04-15 22:57

影／蘆竹王陽明在警察背後猥褻 警方看完硬起來：嚴辦

2019-04-16 11:27

2已婚女失蹤近2個月 尋獲時已成腐黑女屍

2019-04-15 22:23

全台警察都還沒穿新裝 這位警局長已穿新警服亮相

2019-04-16 12:14

影／碰！大貨車加油結束駛出 疑內輪差撞毀收費亭

2019-04-16 09:32

他腸胃不舒服求診 卻被假中醫「隔衣針灸」刺破肺

2019-04-16 11:08

休旅車飛1層樓高撞爆！駕駛不治

2019-04-16 00:01

再三天出獄 花蓮前縣長傅崐萁今獄中被檢調借訊

2019-04-15 20:34

「以客為尊」大賣場疑客行竊 店員推人倒地惹爭議

2019-04-16 09:59

這輛車一停2個月 仔細一看…裡頭2黑屍

2019-04-16 00:01

他24歲當總裁擁上兆股票 同袍相信下場超慘

2019-04-16 13:15

4男女開房歡唱全待浴室 警入內才發現真相是毒趴

2019-04-15 22:14

18日將出獄 傅崐萁突遭檢調借訊約談

2019-04-15 18:48

蘆竹王陽明猥褻警察 警方將通知到案依侮辱公務員法辦

2019-04-16 11:06

男童不明原因17樓跌落2樓遮雨棚 送高醫急救

2019-04-15 21:18

女子看報紙應徵清潔員被性侵？老闆喊「仙人跳」

2019-04-16 12:20

23周孕婦的水壺被加洗碗精 疑父親女友惡意添加

2019-04-15 20:59

不酒駕很難嗎？ 醉男9度酒駕遭逮 竟怨警找麻煩

2019-04-16 09:44

男持散彈槍要「一個一個掃」 警將申請拘票追緝

2019-04-16 13:18

惡意讓孕婦喝下洗碗精 嫌犯聲稱只是故意洗不乾淨

2019-04-15 21:45

托嬰中心男嬰遭悶死 北市重罰30萬勒令停業1年

2019-04-15 21:07

假交易詐貸1.8億 檢調搜索普曜國際

2019-04-15 19:14

醫美診所傳糾紛 股東帶7人談判不成致衝突遭警帶回

2019-04-15 21:02

影／不滿小妹遭拋棄 夥人追打她男友

2019-04-16 10:57

還是栽了！人臉面具怪客「磁吸」清光娃娃機

2019-04-16 15:37

獨／馬來西亞勝威集團在台吸金 檢調全台大搜索

2019-04-16 16:34

背對開單被做猥褻動作 警：當天單人出勤會檢討改進

2019-04-16 15:39

中信併台壽保開庭 台壽保前董：合併絕對正確

2019-04-15 17:59

警察壓制害暴斃？法醫解剖發現是吸毒過量致死

2019-04-16 09:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top