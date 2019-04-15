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洗插秧機遭嫌「又髒又臭」 農夫高EQ回應受網友推崇

2019-04-15 19:47聯合新聞網 綜合報導

農夫用魚池的水洗插秧機，卻遭一旁的上班族嫌「又臭又髒」。圖片來源／爆廢公社二館
農夫用魚池的水洗插秧機，卻遭一旁的上班族嫌「又臭又髒」。圖片來源／爆廢公社二館
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各行各業都有其辛苦之處！一名女網友在臉書表示，老公的工作是開插秧機。一日，老公在洗插秧機時，剛好被一旁帶著女兒的上班族看見，上班族先是給了輕蔑的眼神，便當著他的面嫌他又髒又臭，更向女兒大聲叮嚀，「要努力讀書，不然以後會像這樣，弄的髒兮兮」，儘管女網友的老公相當錯愕，但仍笑笑的沒有回應，高EQ的應對也引來網友一陣好評。

女網友在《爆廢公社二館》發文表示，老公是開插秧機的，每天一大早就要出門工作，無論颳風下雨或是感冒不舒服，都要乖乖上工，非常辛勞。一日，老公下班後到魚池旁洗插秧機，遇到了一名男性上班族，開著汽車載著他的友人與女兒。

上班族一看到原PO的老公，便投以輕視的目光，更直接在原PO老公的面前嫌他又髒又臭，身上都是土。更過分的是，上班族還向他的女兒大聲叮嚀，「務農的錢不多，還好我是上班族，以後要努力讀書，不然以後會變這樣，弄的髒兮兮」。

事後，原PO的老公笑著將此事告訴妻子，讓妻子相當心疼，忍不住發文痛批這對無良的上班族，她在文中寫道，「老公洗車不可能會去洗車場洗，因為怕會把人家的地板弄得都是土，只是下班洗個車，卻被這樣說」，老公無辜遭人酸言酸語，令她相當不捨，忍不住痛罵「我在場，一定立馬飆回去」。

網友看貼文後，也紛紛留言讚賞原PO老公的高EQ，「妳老公真男人，也很有度量」、「為妳老公驕傲吧！不然我們哪來的米吃，也說一聲辛苦了」、「獅子不會為了狗在叫回頭的！」，網友也留言抨擊這名上班族，「最討厭這種看輕人家職業的人了」、「那些自命清高的更可憐」、「看來開車的沒讀什麼書，連插秧機多少錢都不知道」。

爆廢公社農民上班族
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