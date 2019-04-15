5歲童商場嬉戲撞到人 恐龍爸媽竟批對方「沒教養」

2019-04-15 15:33 聯合新聞網 綜合報導



一名網友日前到百貨公司購物時，同行的妹妹被一旁嬉戲的女童撞到，妹妹下意識翻了白眼，結果被女童爸媽指責愛計較、沒教養。示意圖／ingimage 分享 facebook

大部分的父母帶小孩外出時，都會囑咐孩子不可以吵鬧、奔跑，若不慎影響他人，多半會主動表達歉意。然而，一名網友日前到百貨公司購物時，同行的妹妹被一位嬉戲的5歲女童撞到，妹妹下意識翻了白眼，結果遭女童父母指責度量小、沒教養，對方甚至指著她們的鼻子謾罵，讓她氣得上網抱怨。

一名網友在臉書《爆怨公社》中po文表示，近日她和家人到百貨公司的專櫃取貨，排隊等待時，前面一位爸爸和5歲的女兒在走道上嬉戲，過程中不小心揮到原po的妹妹2次，讓原po妹妹忍不住翻了白眼。沒想到，該父親看到之後，怒嗆「瞪什麼瞪」，還不斷跳針表示「她只是個5歲多的孩子，妳們是大人了吧？還要跟小孩計較！」指責原po和妹妹度量狹小。

爭執過程中，原po好聲好氣勸告對方，「這邊都是玻璃商品，本來就不應該跑來跑去這樣玩，萬一撞到怎麼辦？」反而被這位「恐龍爸爸」指著鼻子用英文大罵「閉嘴」。後來，女童的媽媽前來關心事情始末，卻跟著該名父親沆瀣一氣，臨走前兩人甚至批評原po和妹妹「沒教養」，讓原po相當生氣，直言「無論是誰、小孩幾歲，我不認為陌生人就應該無條件去包容你們家的孩子！」

對此，許多網友也留言替原po和妹妹抱不平，「他們大人才沒教養，全家都沒教養」、「沒教養是他們吧！5歲小朋友是可以被教得很有教養的！而不是在公共空間亂跑」、「自己身教做不好還要怎麼教孩子呢」。