找零被丟桌上 工人PO手掌照怨：沒有我哪來的電可以用

2019-04-15 13:22 聯合新聞網 綜合報導



一名拉電工人日前上網抱怨，買東西時遭店員無禮對待，把零錢丟桌上讓他一個一個撿，他傷心表示「我知道我的手又髒又臭，但是沒有我們拉電線你們哪來的電可以用？」原本委屈萬分的抱怨文引來大量的溫暖回應，讓他一掃心中的陰霾。

網友因工作手上長滿厚繭，卻因此遭到店員無禮的對待。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

郭姓網友在「爆怨公社」上PO出長滿繭的手部以及爬到高處的電塔上工作的照片，表示自己的職業是拉電工人。疑似因為手上長滿厚繭的關係，店員不願意和他碰觸到手，在找零時把零錢用「丟」的讓他自己撿。無禮的態度讓他很受傷，發出「我知道我的手又髒又臭」這樣的感慨。

網友們看到他的發文立刻回應安慰「辛苦你了，沒有你們就沒有舒適的生活」，強調「你的手ㄧ點也不髒...辛苦工作的人最美」，認為用丟的方式找錢的店員「沒禮貌沒家教」、「勢利的人有，但感激你們的人仍很多」，讚美他的工作非常重要「最髒的手、賺最乾淨的錢」、「我們都感謝您」。

回應的網友不乏從事水電、板模、機械修理員等各行專業人士，有人發出同樣的抱怨「真的覺得台灣有些人很不尊重工程人，不會想到沒有我們這些工程人，他們哪來那麼舒適的生活圈」，有位印刷人員則鼓勵「我做印刷師傅手也很髒，有時候都會遇到一些服務業員工找錢小心翼翼，不過我也不以為意還是會笑著說聲謝謝」，強調「不管別人心態怎麼樣、自己心態健康就好」。

面對大量「辛苦了」、「你最棒」、「感謝你」的回應，原PO表示「感謝各位朋友的鼓勵與支持」，讓他原本沮喪的心情得以轉變，感謝網友們「世界因為有您們而美好」。