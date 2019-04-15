買蛋捲冰淇淋2次大小不一 高嘉瑜要「麥當勞踹共」

2019-04-15 13:32 聯合新聞網 綜合報導



高嘉瑜在臉書po蛋捲冰淇淋的照片。圖擷自高嘉瑜臉書 分享 facebook 商品銷售應該要跟圖片相符，如果圖物不符，商家多會加註警語「圖僅供參考，以實際內容物為準」。有「港湖美女」之稱的台北市議員高嘉瑜，常在臉書分享在地平價小吃，13日卻貼出2張蛋捲冰淇淋的對照照片，說「為何今天的蛋捲冰淇淋,比3月30日少了一圈」，更大喊「#看我可愛就欺負我」，還要「麥當勞踹共」。

高嘉瑜13日臉書po出的2張照片，一張是她3月30日買的，對照麥當勞官網圖片是2圈半，她命名為大蛋捲冰淇淋；另一張是4月13日買的，看起來只有2圈左右，她命名為小蛋捲冰淇淋，所以她po文有所不平的說「為何今天的蛋捲冰淇淋,比3月30日少了一圈」。

網友看完po文後，紛紛安慰高嘉瑜說「一個是瘦長，一個矮胖，所以是一樣重啦！沒有欺負妳，妳乖乖（摸頭）」、「因為店員看學姊三月比較胖，就給妳比較小隻的冰；看妳四月瘦了，就可以吃比較大隻的」，也有網友說「可是議員，左邊的直徑比較大」、「四月的少一圈但是變胖變大圈呀，三月的瘦變小圈，整體來說應該是差不多」。

稍晚，高嘉瑜在臉書針對蛋捲冰淇淋到底有幾圈有所回應，她說有媒體記者去問麥當勞客服，客服表示「如果是購買18元的蛋捲冰淇淋，其實標準是2圈半，不過未來會新增一款30元的「大蛋捲冰淇淋」，冰淇淋量達5圈半，會跟超商賣的冰淇淋差不多，餅乾杯也會比18元的小蛋捲冰淇淋還要大一點」。最後高嘉瑜也解密，她買的其實是得來速的10元蛋捲冰淇淋，所以是「少半圈啦」。