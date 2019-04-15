老公奧迪被前女友坐過 她霸氣換車引網友論戰

2019-04-15 09:40 聯合新聞網 綜合報導



他不滿老公的車被前女友坐過，怒要求換掉3年新車奧迪。圖擷自 爆料公社 分享 facebook

你也有「感情潔癖」嗎？女網友在臉書上分享換車喜悅，因老公的副駕駛座被前女友坐過，她每次上車都覺得一肚子氣，怒批「太噁心」，要求老公換掉3年新車的奧迪，她打上「老娘就是霸道」，引發兩派網友論戰。

女網友在《爆廢公社二館》分享，這次換車她特別興奮，除了換成鋼鐵人款式外，更讓她高興的是終於把前女友坐過的車換掉了，當時老公已經跟她在一起了，前女友還坐上副駕駛座，原Po怒批「我為了這件事不開心很久，甚至每次坐車我都發脾氣，覺得噁心」，她高興的說，現在終於換車了，朋友都問我會不會捨不得，她表示「我踢了副駕駛座8腳，狠狠的說『拜拜』，我的就是我專屬，髒了要嘛換要嘛滾」。

而有些網友欣賞原Po的霸氣，紛紛留言「載前女友一次換一輛，看他還敢不敢」、「欣賞妳，我也是這種女生，讚啦」、「男人的副駕除了老婆跟媽媽岳母外，沒別的女人可以坐了」；不過，也有人覺得原Po太偏激，「他本人也被用過，怎麼辦? 不要執著」、「何必呢，副駕駛座被坐過沒關係呀，妳還有後車箱可以躺呀」、「地球的空氣前女友也吸過了，換顆星球吧」。

對此，原Po也回應「兩個人在一起本來就是彼此可以接受就好，你不喜歡是你的觀念，我喜歡是我的想法」，網友認為原Po在意的是，當時老公已經跟她在一起了，才會發那麼大的脾氣，「應該是她跟男的都在一起了，男人還去載前女友，這就真的會翻臉吧」、「他是妳的男人，妳就是可以任性，誰也不能說妳什麼」。