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同學懷孕得腦瘤 她出言安慰卻遭嗆：看妳健康我很難過

2019-04-12 21:46聯合新聞網 綜合報導

同學在懷孕期間被診斷出腦瘤，女網友好心安慰，卻反被同學的媽媽嗆聲。示意圖／聯合報...
同學在懷孕期間被診斷出腦瘤，女網友好心安慰，卻反被同學的媽媽嗆聲。示意圖／聯合報系資料照片
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別人家的女兒就不是人？一名女網友的同學在懷孕期間被診斷出有腦瘤，而她的媽媽也為此傷心不已。女網友得知消息後，好心安慰同學的媽媽，不料卻慘遭白眼，同學的媽媽甚至怒嗆，「看到妳現在健健康康的站在我面前，我就覺得很難過」，讓女網友超級傻眼，直呼「自己的女兒是女兒，別人的女兒就是大便嗎？」

女網友在《爆怨公社》發文表示，同學的媽媽是自己的客人，近日她面有難色的向原PO表示，自己的女兒在懷孕期間被診斷出腦瘤，而自己更是為此苦惱不已。原PO聽完後，便出言鼓勵這位媽媽，希望她能打起精神來，沒想到這樣的舉動卻引來同學媽媽的不滿。

同學的媽媽憤怒的向原PO表示，「我的女兒從小就功課好，一出社會就是白領階級，她又嫁的很好，還生兒子，兒子耶！」，還狠酸原PO，「我看到妳現在健健康康的站在我面前，我就覺得很難過」，讓原PO感到相當錯愕，儘管能體會媽媽疼愛女兒的心情，但還是忍不住發文怒罵，「自己的女兒是女兒，別人的女兒就是大便嗎？以前就知道她個性如此，但今天她講這樣實在太毒！」

網友看見貼文後，也紛紛留言抨擊這名媽媽，「這樣說就過分了」、「造口業的歐巴桑」、「心態很不正常」，部份網友也怒罵，「口不留德，難怪造孽」、「就算是心疼自己的小孩，也不需要這樣對待其他人吧」，也有網友有不同看法，「或許是想表達羨慕之意，看到妳健健康康站在她面前，想到她生病的女兒，不由得令她難過」、「我覺得她的意思是指看到妳的健康，對比她女兒的情況讓她很難過」。

女網友將事情的經過分享到網路。圖片擷自／爆怨公社
女網友將事情的經過分享到網路。圖片擷自／爆怨公社
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爆怨公社懷孕腫瘤

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