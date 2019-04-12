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用夾鏈袋分裝奶粉帶出國 他驚呼：像去賣藥一樣！

2019-04-12 17:48聯合新聞網 綜合報導

朋友用夾鏈帶分裝奶粉，讓原PO懷疑會不會被海關攔查。圖片來源／爆廢公社二館
朋友用夾鏈帶分裝奶粉，讓原PO懷疑會不會被海關攔查。圖片來源／爆廢公社二館
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「這樣會不會被海關檢查啊？」，一名網友表示，近日他和朋友要到日本旅行，因朋友擔心孩子會吃不慣其他地方的奶粉，便將自家的奶粉分袋包裝帶去國外。豈料，天兵的朋友竟用夾鏈袋來裝奶粉，「搞的跟要去賣藥一樣」，讓原PO既無奈又好笑，不禁懷疑這樣出國是否會被海關攔查。

一名網友在《爆廢公社二館》發文表示，朋友有一名快兩歲的孩子，近日兩人決定一同去日本旅遊，朋友因不想帶整罐奶粉出國，一時沒想那麼多，便將奶粉用夾鏈袋分袋包裝，準備帶去國外。然而，奶粉分裝到夾鏈袋後，卻神似大批毒品，見到這一幕，讓原PO驚呼，「我們只是要去日本玩，我朋友卻搞的跟要去賣藥一樣，這樣會不會被海關檢查啊？」

網友看見貼文後，紛紛開玩笑表示，「這批貨很純」、「你會被你朋友害死」、「朋友要變送機的了」，也有網友分享經驗，透露將奶粉這樣裝袋沒有問題，「我之前帶了40多包奶粉，沒有事情，放行李箱就ok了」、「只要能講的出來那是什麼，就算被檢查也不會怎樣！」、「沒事，我也這樣帶，建議外面再用一個大密封袋包好，免得發生慘案」。

也有網友提供建議，「用奶粉專用包比較好吧，這樣真的有密封嗎？」、「我都用奶粉專用分裝袋，用這種裝不太好，沒滅菌也容易破」、「真心推薦你用方塊奶粉，安全衛生又方便」。今（12）日，原PO也在貼文補充表示，自己和友人已經順利出境，並未因「分袋奶粉」而被海關攔查。

網友也分享自己的分裝方式，透露用這樣的方式將奶粉帶出國沒有問題。圖片來源／爆廢公...
網友也分享自己的分裝方式，透露用這樣的方式將奶粉帶出國沒有問題。圖片來源／爆廢公社二館
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