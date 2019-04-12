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天才！停車沒紙筆留電話 車主放「麻將」輕鬆解決

2019-04-12 16:11聯合新聞網 綜合報導

有民眾發現家門口被停了一輛車，車主雖然有留電話，但卻是用麻將排列出一串號碼，讓人...
有民眾發現家門口被停了一輛車，車主雖然有留電話，但卻是用麻將排列出一串號碼，讓人莞爾。 圖／翻攝自「爆廢公社」
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台灣地小人稠，停車位是個很大的問題，常看到有些車主會把車停放在別人住家門前，車上會留下聯絡電話，讓住戶方便通知移車。一名女網友在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，是友人住家門口被停了一輛車，雖然擋風玻璃上有放車主電話，但卻不是寫在紙條上，竟然是利用麻將排出一串電話號碼，網友看了大讚「太有才」。

原PO說友人的家門口前被停了一輛車，車主滿有禮貌的在擋風玻璃上留下電話號碼，只不過和別人不同的是這位車主不是用紙筆寫下，而是放了10顆麻將，除了開頭第一個「0」是用「白板」來代替，後面9個號碼分別用「萬子」組成。原PO開玩笑的說「車停在人家門口要留電話時發現沒有紙筆，突然想起來車上有一副麻將…人在江湖走，麻將必須有」。

網友紛紛大讚「好有梗」、「太有創意了」、「想生氣都難」、「學起來，下次換放撲克牌」、「高手在民間」；還有人開玩笑的說「原來麻將還可以這樣用」、「碰到看不懂麻將的可能會被漏風」、「等等就會有人打電話給車主，說3缺1緊來」、「我的號碼可能要用到2副麻將」、「以後會不會有人用天九牌」。也有網友看了這排列忍不住的說「相公哦」、「好牌啊」、「這到底聽多少啊？」

爆廢公社

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