消費台人愛心？ 洋男坐信義區滑手機「求機票錢」

2019-04-11 19:53 聯合新聞網 綜合報導



一名洋男好手好腳卻在台北鬧區行乞，照片曝光後在網上掀起正反論戰。圖擷自臉書社團 「路上觀察學院」 分享 facebook

外國人來台原因百百種，而大多數人都公認「台灣最美的風景是人」，台灣人的善良讓不少遊客在異鄉感到溫暖，卻也難免被人視為理所當然甚至是濫用。上個月才有日本版畫家0元來台環島，引起軒然大波，近日網友又發現一名洋男好手好腳，卻在台北市信義區天橋上行乞，再度掀起網友熱議。

昨（10）日晚間有網友在臉書社團「路上觀察學院」PO文，只見照片中一名身穿黑衣黑褲、戴著黑帽的外國男子就坐在信義區的天橋上滑手機，身旁放了一個塑膠盒及寫著「需要錢買飛機票」的告示牌，盒中隱約可見幾張百元鈔票。洋男的行為看似在乞討，不過仔細一看，他不但穿著正常、好手好腳，甚至還有餘力玩手機，看起來實在不像沒有謀生能力，讓原PO忍不住拍照發文，也意外引起網友正反論戰。

不少網友看了洋男行為嗤之以鼻，紛紛留言「要抖內是否要有點誠意啊？你的職業（？）道德呢？」、「只能說台灣人的善心與人情味聞名世界」、「邊玩手機賺機票？我也想」、「賣掉手機就有錢了」、「以為台灣人善心好利用？」，也有人調侃「至少唱個歌或表演比較有誠意吧」。

反之，有網友認為不該以一張照片下定論，「萬一真的需要錢又沒有管道呢？」、「行乞本身也是一種職業，至少這位朋友不偷不搶，沒什麼好酸的」、「搞不好是社會實驗或某個不紅的youtuber」。

此話一出，馬上被其他網友打臉，表示近日有不少外國人在台北101、士林等鬧區，利用「擁抱求贊助」或「跪求機票錢」。網友也留言提醒，倘若真的沒錢買機票返國，應求助駐台大使館，而非當街乞討；如遇類似情況，民眾亦可聯繫移民署專勤隊，確認對方有無非法滯台或工作。