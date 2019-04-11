OL網購內衣透明包裝全都露 老闆幫簽收好尷尬

2019-04-11 17:20 聯合新聞網 綜合報導



一名女網友發文抱怨，自己網購內衣寄到公司，沒想到店家竟用透明包裝，讓她相當尷尬「被全公司看光了」。圖擷自 爆料公社 分享 facebook

現今消費型態改變，許多民眾習慣透過電腦或手機網購商品，再請店家外送收貨，對於長時間待在辦公室的上班族來說，網購物品寄到辦公室簽收，雖然替生活帶來不少便利，其中可能也暗藏風險。有名女網友在臉書社團「爆怨公社」無奈表示，「網購內衣送到公司，沒想到店家竟然用透明外袋包裝，導致內衣款式花色全都露」。

原PO今（11）日在「爆怨公社」發文，抱怨自己在網路上購買內衣，並請店家寄送到辦公室，恰巧當時她人不在公司，老闆幫忙簽收後還「大辣辣的直接放在桌上」。等到原PO回來一看，瞬間感到空氣凝結、尷尬爆表，無奈表示「全公司都知道我內衣的花色了」，更怨嘆賣家為何不用有顏色的袋子包裝。

此文一出沒多久就吸引破萬名網友按讚、上千則留言，不少人被原PO逗到笑歪，紛紛回覆「莫名的想笑」、「全台灣都知道你的內在美了」、「連穿什麼size都知道了」。也有「歪樓」網友覺得原PO內衣花色很可愛，留言詢問她「在哪裡網購的？好穿嗎？」。

另外有網友替她打抱不平，認為賣家不專業也不貼心，表示「太誇張了，超沒隱私的感覺」、「貼身衣物的包裹這樣寄很不好」、「我網購買內衣，通常都是紙箱包裝，第一次看到這樣包貨的」。