火車上遇亞洲旅行團 「台灣人素質高」論點被罵翻

2019-04-11 12:34 聯合新聞網 綜合報導



在推動觀光業的同時，勢必得面臨各方外來客因文化與習慣不同所帶來的衝擊。一名東華大學同學在搭火車返校上課時，遇到了旅行團團客在車廂內大聲交談、熱鬧分享食物的情況，當她為快到站而慶幸時卻聞到不明的「濃郁香味」。

亞洲團遊客在火車內脫鞋，將腳伸至前方乘客扶手旁的行為，引發國民水準素質的討論。圖擷自 ZUVIO校園社群平台 分享 facebook

東華女大生在「ZUVIO校園社群平台」發文分享了自己的乘車經驗，她形容火車上的亞洲團旅客「聲音頗大不說，還在火車上進行你儂我儂分食大典」，隨後又在座位聞到濃厚的味道。起先她以為是自己的腳臭味，確認之後發現味道的來源是後方乘客伸至她扶手旁的腳。

女大生沒有和對方多做溝通，僅在火車到站後迅速下車離場，但她留下了對這位「亞洲旅行團小姐姐」內心OS「可能在你們那裡這樣做不會有人說什麼，但在這裡可能會有很多人對你很不滿」。

看似對他國遊客的批評引發了網友的討論，有網友認為「東南亞旅行團真的很造成別人困擾」，不但香水味濃厚、嗓音也一個比一個大「讓人歧視也不是毫無理由」，形成「文化水平跟台灣不是同一個檔次」的論調，認為台灣民眾對社會觀感非常要求，並舉例「我曾經把機車鑰匙忘在車上沒拔，過了整整半天沒人偷走」、「大甲媽祖繞境，沿途住戶敞開大門迎接信徒休息、借廁所」認為台灣民眾的素質明顯比較高。

對此論點，有些網友並不贊同，「我有同學上課脫鞋脫襪、把教室當臥室」作為反證，認為火車事件應該是個人問題不該以偏概全，「該被歧視的是行爲與公德心，似乎不該是種族或一桿子打翻一船人」。