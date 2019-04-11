親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

人類史上首張黑洞照片曝光 全球網友瘋狂P圖惡搞！

交通空汙引發孩童氣喘 台灣嚴重程度全球第四

火車上遇亞洲旅行團 「台灣人素質高」論點被罵翻

2019-04-11 12:34聯合新聞網 綜合報導

在推動觀光業的同時，勢必得面臨各方外來客因文化與習慣不同所帶來的衝擊。一名東華大學同學在搭火車返校上課時，遇到了旅行團團客在車廂內大聲交談、熱鬧分享食物的情況，當她為快到站而慶幸時卻聞到不明的「濃郁香味」。

亞洲團遊客在火車內脫鞋，將腳伸至前方乘客扶手旁的行為，引發國民水準素質的討論。圖...
亞洲團遊客在火車內脫鞋，將腳伸至前方乘客扶手旁的行為，引發國民水準素質的討論。圖擷自ZUVIO校園社群平台
分享

東華女大生在「ZUVIO校園社群平台」發文分享了自己的乘車經驗，她形容火車上的亞洲團旅客「聲音頗大不說，還在火車上進行你儂我儂分食大典」，隨後又在座位聞到濃厚的味道。起先她以為是自己的腳臭味，確認之後發現味道的來源是後方乘客伸至她扶手旁的腳。

女大生沒有和對方多做溝通，僅在火車到站後迅速下車離場，但她留下了對這位「亞洲旅行團小姐姐」內心OS「可能在你們那裡這樣做不會有人說什麼，但在這裡可能會有很多人對你很不滿」。

看似對他國遊客的批評引發了網友的討論，有網友認為「東南亞旅行團真的很造成別人困擾」，不但香水味濃厚、嗓音也一個比一個大「讓人歧視也不是毫無理由」，形成「文化水平跟台灣不是同一個檔次」的論調，認為台灣民眾對社會觀感非常要求，並舉例「我曾經把機車鑰匙忘在車上沒拔，過了整整半天沒人偷走」、「大甲媽祖繞境，沿途住戶敞開大門迎接信徒休息、借廁所」認為台灣民眾的素質明顯比較高。

對此論點，有些網友並不贊同，「我有同學上課脫鞋脫襪、把教室當臥室」作為反證，認為火車事件應該是個人問題不該以偏概全，「該被歧視的是行爲與公德心，似乎不該是種族或一桿子打翻一船人」。

台鐵

相關新聞

阿嬤拖菜籃刮傷愛車 他批「放任長輩」網狂酸回擊

2019-04-10 13:37

網購36元郵資卻收60元運費 網友怒批店家不老實反被洗臉

2019-04-09 21:49

鄰居霸佔車位不擇手段！ 竟在柏油路打釘子鎖車

2019-04-09 19:21

半夜搜尋谷歌街景 竟導航到陰間嚇死他

2019-04-09 17:28

男怨對面阿嬤每天曬「不拉甲」在家門口 網笑：不懂女人心

2019-04-09 14:34

七個月嬰兒要收共鍋費？ 網友怒：牙都還沒長齊

2019-04-09 13:17

兩大五小穿球鞋爬高難度鳶嘴山 專家疾呼：母湯啊

2019-04-09 11:35

借房子給大伯住！她東西被亂翻 連阿嬤的手尾錢也被偷

2019-04-08 19:45

保時捷逆向硬搶親子車位 時髦女嗆「懷孕五個月」

2019-04-08 19:27

嫁禍高手！大媽火車上「丟包佔位」 害他無辜遭乘客白眼

2019-04-08 18:13

高鐵當自己家！男子光腳「饋咖」餐桌上 網友怒：超噁心

2019-04-08 14:13

到底賣什麼？ 熱炒店菜單出現「香辣韓國瑜」

2019-04-08 13:02

好市多「人肉占結帳台」 婦卡位失敗嗆：不代表我該讓

2019-04-06 16:41

巡邏見滿地碎石！汐止警借掃帚清理馬路 民眾大讚

2019-04-06 16:16

高鐵早鳥訂票竟也出現「黃牛亂象」？ 網嘲：真正需要的都買不到

2019-03-24 20:00

汶萊女離台10天難忘「KTV牛肉麵」？台網友狂讚：內行！

2019-03-24 12:00

不想去教召出國就好？過來人勸：根本躲不掉...

2019-02-17 12:00

議員上班玩手遊被抓包 網虧：他的老婆我們也有份

2018-12-26 20:00

「人生短短幾個秋～」 超夯金曲原唱是誰？網：長髮紅唇認識一下

2018-11-13 12:00

台日混血「珍珠奶茶拉麵」登場 網友嘗鮮感想出人意料

2018-11-10 12:00

補冬吃薑母鴨重點不是肉？網：這道才是主體！

2018-11-09 12:00

好市多雷商品TOP 1？蛤蜊喊冤：是你們不會煮

2018-11-06 20:00

墨西哥創新「拐彎公路」好提神！網嘲：在台灣絕對出事

2018-09-30 18:00

網瘋傳超夢幻「金字塔建築」 住戶卻吐槽苦不堪言

2018-09-29 20:00
看更多

熱門文章

酒駕巡佐請長假 卻在屏東住處尋短身亡

2019-04-11 00:00

花3000買凶想殺科大老師 槍手太兩光竟不會開槍

2019-04-11 11:02

遊民涉恐嚇謝龍介 謝：可憐為何政府無法讓他溫飽？

2019-04-10 20:49

國民黨台南市議員謝龍介遭恐嚇開槍 葉嫌新竹落網

2019-04-10 17:48

中華奧會副主席蔡賜爵涉貪 深夜移送北檢

2019-04-10 22:24

霸凌！未滿5歲幼女傳遭男同學繩縛 還被用長棍戳弄下體

2019-04-11 12:12

工程師誆任職鴻海擁892張股票 戶頭僅5元

2019-04-10 20:34

渣男摻四級毒品撿屍 前女友慘遭解婚約

2019-04-10 22:37

影／微波爐起火！友人送的入厝禮住警器即時響起示警

2019-04-10 15:41

潛水客萬里保育區漁槍獵捕大石斑、鸚哥魚 恐罰15萬

2019-04-10 18:05

怒嗆小三「不要上我的床」人妻揪出性愛影片提告

2019-04-10 16:56

火車上遇亞洲旅行團 「台灣人素質高」論點被罵翻

2019-04-11 12:34

遶境陣頭爆衝突 警加速瓦解宮廟掩護不法

2019-04-11 12:15

碩士男迷戀女房客 潛入房內在衣物噴精判拘役30日

2019-04-10 18:39

恐嚇謝龍介「吃花生」 嫌犯到案致歉「因不認同政治理念」

2019-04-11 12:02

三民書局創辦人辭世2年多 事業恐因官司陷困境

2019-04-10 20:50

醫師哥每月給弟2萬生活費 多次幫付酒駕罰金還被告

2019-04-10 17:41

兩家世交還是恩師 他卻大膽行搶亡師妻子

2019-04-10 17:06

輔大女學生遭潑不明溫熱液體 警方：已採跡證化驗

2019-04-10 15:27

出生3個月被收養 她長大竟賤賣房產還棄養媽媽

2019-04-10 17:45

毒蟲走完大甲媽就被逮 警神回：大甲媽要你別吃毒

2019-04-10 15:10

影／嘉義7棟木造房傳大火 火勢猛烈數公里外見濃煙

2019-04-10 14:48

循光辨位！海巡人員憑漁船燈火成功尋獲離家人妻

2019-04-11 01:21

罰學童陽台午睡 老師業務過失傷害判拘役

2019-04-11 00:29

首次旅台 她因弄丟手機結下姐妹緣

2019-04-10 15:29

恐嚇謝龍介「吃花生」 嫌犯落網

2019-04-10 23:35

中華奧會副主席蔡賜爵涉浮報 遭檢調約談

2019-04-10 18:44

黑道討債毆打 阿邦師被警救出

2019-04-10 23:45

壞到連媽媽都怕他 劉祐誠改賣蛋捲找回人生

2019-04-10 17:18

北市議員看板下驚傳10多人鬥毆！ 2人受傷送醫救治

2019-04-10 18:15

南投地檢署查扣BMW大7 低於半價拍賣

2019-04-10 19:32

影/輔大前機車衝上人行道 騎士傷重不治

2019-04-11 10:21

中華壘球協會涉貪 北檢漏夜偵訊副秘書長

2019-04-10 23:40

偏僻農舍製毒很安全？ 毒犯製毒「太臭」仍露餡

2019-04-10 18:06

中華壘球協會涉貪 副秘書長以30萬元交保

2019-04-11 10:27

壘球協會赴美訓練標案涉貪 副秘書長遭約談

2019-04-10 15:00

夏林清指苗博雅侵害名譽權 聲請傳2博士生作證

2019-04-10 18:47

壘協移訓傳弊 約談奧會副主席蔡賜爵

2019-04-10 23:40

貴族小學男老師猥褻性交男童 遭起訴妨害性自主

2019-04-11 11:04

教育學院長涉抄妻論文 輔大：校內外審查機制均符合

2019-04-10 14:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top