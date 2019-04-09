網購36元郵資卻收60元運費 網友怒批店家不老實反被洗臉

2019-04-09 21:49 聯合新聞網 綜合報導



女網友在收貨時發現，當初支付的運費竟高於包裹郵資，認為賣家說謊「才20幾元也要騙」相當生氣。圖擷自／《爆怨公社》 分享 facebook

現代人生活繁忙，網路的服務也越來越方便，許多人想買衣服、生活用品，比起出門到賣場挑選，會直接上網拍購物。然而從網路購物，若是未達一定金額，通常消費者必須支付運費給賣家，近日有一位女網友抱怨，她在收貨時發現，當初支付的運費竟高於包裹郵資，認為賣家說謊「才20幾元也要騙」相當生氣。

這名原PO在《爆怨公社》上怒批，最初網購時賣家跟她收取60元的運費，但是當收到郵差送來的包裹時才發現，運費只需要36元，原PO認為，因為網購太方便了，所以常常手不聽使喚亂點，但卻遭賣家超收運費，質疑對方「騙郵資」、「才20幾元也要騙，我都不介意轉帳要多花15塊錢了」，最後在文末指這個多收郵資的賣家相當不老實。

原PO本來想要在網路上一吐怨氣，沒想到卻慘遭網友潑冷水，網友表示「包裝不用錢嗎？人力成本那些多10幾元很可以，何況郵寄運費有時會算不準，只能大概的收」、「運費透明客人就會覺得很機車，所以賣家應該直接加價在商品上，加個100人工錢我想大家就可以接受了」、「算是他走去寄貨的工資，上次網購店到店收90元運費，我問賣家不是60元嗎？他說30元是他的工資」。